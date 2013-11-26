تلاش بیشتر برای حل مشکلات دارویی و پزشکی/ آثار رفع تحریمها در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در خصوص اثرات توافقات هسته ای بر نظام سلامت کشور اظهار داشت: آنچه رئیس جمهور در خصوص جدی بودن همه وزارتخانه ها برای بهره گیری از فرصت ایجاد شده بر اساس توافقات هسته ای گفت همه شنیدند و به آن توجه خواهند کرد.

وی گفت: مردم به تدریج طی ماههای آینده شاهد اثرات رفع تحریمها بر نظام سلامت کشور نیز خواهند بود و در این زمینه برنامه ریزیهای مناسب انجام خواهد شد.

هاشمی افزود: از امکانی که ایجاد شده است برای رفع مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید نهایت بهره را ببریم تا بتوانیم به قولی که به مردم داده ایم جامه عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه قطعا آرامش در سال 93 در حوزه سلامت بیشتر خواهد بود، گفت: اقدامات مقدماتی برای ایجاد یک بیمه قوی و کارآمد آغاز شده که امیدواریم از این طریق فشار هزینه ها بر مردم روند کاهش پیدا کند.