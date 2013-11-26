به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شب کتاب موسسه فرهنگی شهرستان ادب شب گذشته دوشنبه 4 آذر با حضور جمعی از نویسندگان و شعرای کشور در محل این موسسه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مصطفی محدثی خراسانی در سخنانی اظهار کرد: از 20 سال پیش تاکنون همواره این دغدغه وجود داشته است که تلاش‌ها در راه ایجاد ادبیات انقلاب اسلامی چه در حوزه خلق و چه نظریه‌پردازی، به صورت دلسوزانه ثبت و ضبط و تدوین نمی‌شود و جایی برای این کار نیست. خوشحالم که امروز در این موسسه فضا برای پر کردن چنین جای خالی ایجاد شده است.

وی افزود: من این موسسه فرهنگی را در دو مورد متمایز از سایر نهادهای مشابه می‌دانم. نخست از این منظر که در اینجا چاپ و نشر هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای کم کردن کاستی‌های موجود در حوزه ادبیات انقلاب و تفاوت دیگر نیز در نبودن اراده برای آماده‌خواری در این موسسه است. اینجا کسی ننشسته تا از کاشت دیگران بخورد، بلکه همه سعی می‌کنند بذری بکارند و فعالیتی متمایز داشته باشند.

محدثی خراسانی در پایان تاکید کرد: فکر می‌کنم آن هدف بلندی که در مورد ادبیات انقلاب اسلامی به دنبال آن بودیم نه در حوزه هنری محقق شد و نه در ارشاد و نه در هیچ جای دیگری. امروز اما به اینجا دل بسته‌ایم که توانسته بخشی از خلاء موجود را پر کند و امیدوارم که در ادامه نیز همینطور بماند.

شب پیشنهادها به جای شب کتاب

در ادامه این مراسم، علی‌محمد مودب، مدیر عامل موسسه فرهنگی شهرستان ادب نیز در سخنانی ضمن خوشامدگویی به حاضرین اظهار داشت: امروزه زیاد صحبت از بازسازی تمدن اسلامی و احیاء جوامع بحران زده اسلامی گفته می‌شود و من بر این باورم که زیربنای هر اتفاقی در این حوزه با کتاب رخ خواهد داد. در عرصه‌های جدید که پدیده‌های فرهنگی با تنوع زیادی همراه شده‌اند تنها کتاب است که می‌تواند موتور محرک تمدن‌سازی باشد و با باز کردن فضا در کنار تولید مقاله که قدم اول در بحث تولید علم است، خشت نخست در حوزه فعالیت‌های فرهنگی باشد.

وی افزود: به نظر من برای رسیدن به بالندگی کافی در حوزه کتاب، نیاز مبرمی به برگزاری محافل و آئین‌هایی با موضوع کتاب داریم. امروزه که فضای رقابتی در حوزه فرهنگ به شدت جاری شده است نیاز به برگزاری محافلی از این دست بیش از پیش حس می‌شود. باید همه دور هم جمع شویم و حرف بزنیم و فکر کنیم تا برسیم به جایی که مثلا سال آینده در چنین شبی به جای شب کتاب برنامه شب پیشنهادها داشته باشیم و در آن پیشنهادهایی جدی و در سطح ملی از سوی اهالی فرهنگ برای مدیران مطرح شود.

مودب تاکید کرد: اهالی فرهنگ به تجربه راه برون‌رفت از بسیاری از بحران‌ها را می‌شناسند. اگر خود ما نخواهیم برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه کنیم و مطالباتمان را شناسایی و بیان نکنیم، کسی دیگر این کار را نخواهد کرد.

ترجیح می‌دهم سکوت کنم و کار

مرتضی کربلایی‌لو، نویسنده و منتقد معاصر نیز سومین سخنران این مراسم بود. وی در سخنان کوتاه خود اظهار داشت: رشته تحصیلی من فلسفه است و فیلسوفان هم به دنبال حقیقت هستند، نه کارهای حاشیه‌ای. با فراوانی حرف زدن که این روزها از در و دیوار با آن مواجهیم با هیاهوهای زیادی روبروییم. من ترجیح می‌دهم ساکت باشم و اگر کاری هم بلدم در سکوت به انجامش برسانم.

اجازه نمی‌دهم کسی مرا تایید کند

در ادامه مراسم شب کتاب، نوبت سخنرانی به جواد افهمی نویسنده معاصر رسید تا وی به قول خود تلاش کند بدون شکسته شدن بغضش به صحبت بپردازد.

وی در سخنان خود با اشاره به اظهارات کربلایی‌لو گفت: جایی از ایشان خواندم که میان خلق اثر و ذوق ادبی مرزی وجود دارد. همه حق دارند ذوق داشته باشند و آثار را تحلیل کنند، اما کسی که خلق اثر می‌کند نبوغ دارد و من هم بر این باورم که این نوابغ خودخواه هستند و عصبانی.

افهمی ادامه داد: من نبوغ نوشتن دارم، مغرورم و خودخواه و بسیار عصبانی، اما امیدوارم که بغضم نترکد. من می‌نویسم تا ناشری پیدا شود و چاپش کند و درصدی از قیمت پشت جلد کتاب را به من بدهد تا با آن سد جوع کنم. این یک روال است. اما وقتی کتابی با خون دل نوشته شد که عنواش سال گرگ است و برای نوشتنش 20 ـ 30 منبع به کار گرفته شده و موضوعش هم انحرافات فکری موجود در سازمان مجاهدین خلق است، چرا باید این کتاب بیش از یک سال در ارشاد در انتظار مجور بماند.

افهمی افزود: من به عنوان فردی صاحب کتاب که قرار است زندگی‌ام از راه نوشتن کتاب بگذرد باید چقدر صبر کنم که تازه اگر کتابم چاپ شود هم زندگی‌ام لنگ می‌ِزند؟ چرا باید رمان من که در نگاه بررسان این موسسه حتی یک اصلاحیه نخورده و در جشنواره داستان انقلاب ـ که موسسش روزگاری از روسای اداره ممیزی کتاب بوده ـ تقدیر شده، در دست بررسان بماند؟

این نویسنده تاکید کرد: من قرار است برای چه بنویسم؟ که بگذارم سر طاقچه؟ نه، من به این تن نمی‌دهم. من نویسنده‌ام و نابغه و عصبانی. اجازه نمی‌دهم کسی من را تایید کند. کتابم باید چاپ شود. به من گفته‌اند که رمانت مشکل سیاسی دارد و خواننده‌اش از سازمان مجاهدین خوشش می‌آید. بگذار بگویند. من سر حرفم هستم. بغضم است که عامل نوشتنم شده، تا نترکد که من نمی‌توانم بنویسم و وقتی ترکید دیگر انقلاب واژه‌هایی که رخ می‌دهد با من نیست و اصلا لعنت به واژه‌ها که اینطور کار دست من می‌دهند!

افهمی در ادامه گفت: من 6 ـ 7 سال قبل در پرند داشتم کارم را می‌کردم. ناظر ساختمان بودم و مشکلی نداشتم. الان هر روز فکر می‌کنم که بروم دنبال شغل سابقم اما نمی‌توانم. دعا می‌کنم که در دولت تازه و تغییرات تازه اتفاقاتی بیفتد که وضع همه ما تغییر کند.