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۵ آذر ۱۳۹۲، ۹:۲۱

با حضور معاون رئیس جمهور/

چهارمین کنگره گردشگری سلامت در مشهد آغاز به کار کرد

چهارمین کنگره گردشگری سلامت در مشهد آغاز به کار کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: چهارمین کنگره گردشگری سلامت با حضور معاون رئیس جمهور، محمد علی نجفی در مشهد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره گردشگری سلامت، صبح سه شنبه با حضور معاون رئیس جمهور، محمد علی نجفی و با هدف معرفی توانمندی‌های درمانی کشور در مشهد آغاز به کار کرد.

این کنگره که از امروز تا ششم آذر ماه با حضور کشورهای اسلامی در بیمارستان رضوی برگزار می‌شود به دنبال معرفی توانمندی های درمانی کشور و جذب هر چه بیشتر گردشگران سلامت است.

شناساندن توانایی نظام اسلامی در ارائه خدمات درمانی به کشورهای اسلامی، جلوگیری از دلالی، ارائه خدمات با کیفیت و هزینه مناسب به بیماران و شناساندن بیمارستان‌های با کیفیت کشور بخشی از اهداف برگزاری این کنگره است.

برپایه این خبر، قرار است حدود 50 کشور اسلامی در سطح وزیران و مسئولان در چهارمین کنگره گردشگری سلامت حضور یابند.

گفتنی است، کنگره گردشگری سلامت طی روزهای پنجم تا ششم آذرماه در بیمارستان رضوی مشهد برگزار می شود.

 

کد مطلب 2182868

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