10 طرح عمرانی در قزوین کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محرمعلی والدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین که در محل مجتمع شهید آوینی برگزار شد اظهارداشت: کلنگ زنی دو حوزه مقاومت، سالن ورزش و سه پایگاه مقاومت از برنامه های ناحیه امام سجاد(ع) در این هفته است.



وی به فعالیت های این ناحیه در حوزه جنگ نرم اشاره کرد و افزود: از جمله این فعالیت ها راه اندازی پایگاه های امر به معروف و نهی از منکر، بومی سازی سفره خانه های سنتی و تفریح گاه ها برای شناسایی آسیب ها و فرصت ها و اولویت بندی آن ها است.



فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین بیان کرد: 300 برنامه در هفته بسیج در ناحیه امام سجاد(ع) برگزار می شود، دیدار با امام جمعه شهر اقبالیه، غبارروبی مزار شهدای گمنام و برگزاری چهلم شهدای گمنام از برنامه های هفته بسیج در این ناحیه است.



والدی با اشاره به برنامه محوری هفته بسیج عنوان کرد: طرح میقات با حضور حلقه های صالحین در نماز جمعه با هدف شناساندن حلقه های صالحین برگزار شد.



وی ادامه داد: از دیگر برنامه های هفته بسیج برگزاری همایش هایی با موضوع سبک زندگی اسلامی، نشست هایی ویژه عاشقان ولایت با حضور مربیان و سرمربیان حلقه های صالحین است.



این مسئول یادآورشد: همایش پنج آذر امروز با حضور بسیجیان در سراسر کشور و در ناحیه امام سجاد(ع) به منظور تجدید بیعت با مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد.



فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) قزوین با اشاره به برنامه های فرهنگی سیاسی این هفته تصریح کرد: برگزاری مراسم انس با قرآن، مسابقات ورزشی و نشست های بصیرتی، برگزاری یادواره شهدا و دیدار با خانواده شهدا برای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت صورت می گیرد.