به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه انتشاراتی با ارسال اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام این خبر، برخی توصیه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مطالعه و کتابخوانی را منتشر کرده است که متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

بنام آنکه جان را حکمت آموخت

یکی از توصیه‌های مکرّر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی به تمامی ملّت ایران و مخصوصاً به جوانان، مطالعه‌ کتب مفید و سودمند بوده است. ایشان بارها در بیاناتی که در موضوعات مختلف سیاسی، عقیدتی و تاریخی ایراد شده علاوه بر سفارش به مطالعه، خود نیز به کتب مختلف اشاره و جوانان را به استفاده از آنها ترغیب و تشویق کرده‌اند.

کافی است برخی عبارات معظّمٌ‌له بازخوانی شود از جمله:

کتاب خوب یکی از ابزارهای کمال بشری است.

کسی که با این دنیای زیبا و زندگی‌بخش ـ دنیای کتاب ـ ارتباط ندارد، بی‌شک از مهم‌ترین دستآورد انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است.

مردم باید به کتابخوانی عادت کنند.

بیایید کاری کنید که مردم، کتابخوان شوند.

این عبارات تنها بخش بسیار کوچکی از توصیه‌های مکرّر ایشان در موضوع کتاب و کتابخوانی است.

انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار معظّمٌ‌له که انتشار آثار گوناگون ایشان را بر عهده دارد، در طول سال‌های اخیر کتب متعددی از گزیده‌ی بیانات موضوعی، مجموعه بیانات موضوعی، آثار مرتبط با جلسات و محافل ادبی تشکیل شده در حضور معظّمٌ‌له و ... را تدوین و منتشر کرده که این آثار مورد استقبال جامعه‌ی فرهنگی و کتابخوان جامعه قرار گرفته است.

اینک و مقارن با ایام هفته‌ کتاب جمهوری اسلامی، انتشارات انقلاب اسلامی با توجه به مشکلات موجود در وضع نشر و توزیع کتاب و خصوصاً گرانی کاغذ که تا حدودی ناشی از آثار تحریم‌های ناعادلانه‌ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است و با هدف دسترسی آسان ملّت شریف ایران به آثار منتشره‌ی این انتشارات، به تدریج تمامی این آثار را به صورت پی دی اف و رایگان در پایگاه اطلاع‌رسانی کتب تخصصی انتشارات انقلاب اسلامی در اختیار عموم مخاطبان و علاقمندان قرار می‌دهد.

آدرس سایت پایگاه اطلاع‌رسانی کتب تخصصی انتشارات انقلاب اسلامی از طریق آدرس www.Book-Khamenei.ir قابل دسترسی است.

امید که این اقدام باعث تشویق دیگر ناشران متعهد شده و کتب مفید و سودمند منتشره توسط آنان نیز به سهولت در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

انشاالله