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۵ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۷

برای دسترسی آسان مخاطبان؛

ناشر آثار رهبر معظم انقلاب، کتاب‌هایش را رایگان روی نت گذاشت

ناشر آثار رهبر معظم انقلاب، کتاب‌هایش را رایگان روی نت گذاشت

انتشارات انقلاب اسلامی، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فرزانه انقلاب، به دلیل گرانی کاغذ و برای دسترسی آسان مخاطبان، کتاب‌هایش را به رایگان روی اینترنت قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه انتشاراتی با ارسال اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام این خبر، برخی توصیه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مطالعه و کتابخوانی را منتشر کرده است که متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

بنام آنکه جان را حکمت آموخت

یکی از توصیه‌های مکرّر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی به تمامی ملّت ایران و مخصوصاً به جوانان، مطالعه‌ کتب مفید و سودمند بوده است. ایشان بارها در بیاناتی که در موضوعات مختلف سیاسی، عقیدتی و تاریخی ایراد شده علاوه بر سفارش به مطالعه، خود نیز به کتب مختلف اشاره و جوانان را به استفاده از آنها ترغیب و تشویق کرده‌اند.

کافی است برخی عبارات معظّمٌ‌له بازخوانی شود از جمله:

کتاب خوب یکی از ابزارهای کمال بشری است.

کسی که با این دنیای زیبا و زندگی‌بخش ـ دنیای کتاب ـ ارتباط ندارد، بی‌شک از مهم‌ترین دستآورد انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است.

مردم باید به کتابخوانی عادت کنند.

بیایید کاری کنید که مردم، کتابخوان شوند.

این عبارات تنها بخش بسیار کوچکی از توصیه‌های مکرّر ایشان در موضوع کتاب و کتابخوانی است.

انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار معظّمٌ‌له که انتشار آثار گوناگون ایشان را بر عهده دارد، در طول سال‌های اخیر کتب متعددی از گزیده‌ی بیانات موضوعی، مجموعه بیانات موضوعی، آثار مرتبط با جلسات و محافل ادبی تشکیل شده در حضور معظّمٌ‌له و ... را تدوین و منتشر کرده که این آثار مورد استقبال جامعه‌ی فرهنگی و کتابخوان جامعه قرار گرفته است.

اینک و مقارن با ایام هفته‌ کتاب جمهوری اسلامی، انتشارات انقلاب اسلامی با توجه به مشکلات موجود در وضع نشر و توزیع کتاب و خصوصاً گرانی کاغذ که تا حدودی ناشی از آثار تحریم‌های ناعادلانه‌ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است و با هدف دسترسی آسان ملّت شریف ایران به آثار منتشره‌ی این انتشارات، به تدریج تمامی این آثار را به صورت پی دی اف و رایگان در پایگاه اطلاع‌رسانی کتب تخصصی انتشارات انقلاب اسلامی در اختیار عموم مخاطبان و علاقمندان قرار می‌دهد.

آدرس سایت پایگاه اطلاع‌رسانی کتب تخصصی انتشارات انقلاب اسلامی از طریق آدرس www.Book-Khamenei.ir قابل دسترسی است.

امید که این اقدام باعث تشویق دیگر ناشران متعهد شده و کتب مفید و سودمند منتشره توسط آنان نیز به سهولت در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

انشاالله

کد مطلب 2182873

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