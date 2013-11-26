بافت فرسوده گچساران زنگ خطری برای آینده شهر است/ اتمام زیرگذر تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان زینل زاده دوشنبه شب در نخستین نشست خبری خود از زمان تصدی این سمت گفت: هم اکنون برخی محله های این شهر از جمله رادک، سادات، لبنان و ... دارای بافت فرسوده زیادی هستند.

وی همچنین از افتتاح زیرگذر گچساران تا پایان سال 92 خبرداد.

شهردار گچساران بیان داشت: با افزایش سرعت تکمیل پروژه مهم زیرگذر گچساران، عملیات زهکشی و خاکبرداری کف این پروژه در حال انجام است.

زینل زاده افزود: پروژه زیرگذر شهر گچساران درصورت برنامه ریزی صحیح باید در یک بازه زمانی 9 ماهه به پایان می رسید که به علت عدم برنامه ریزی صحیح وکارهای مطالعاتی دقیق عملیات اجرای آن تاکنون ادامه پیدا کرده است.

وی پیش بینی درصد پیشرفت فیزیکی برای این پروژه را غیرممکن دانست و تاکید کرد: پروژه ای که از مدت زمان تعیین شده برای اتمام آن گذشته باشد نمی توان درصد پیشرفت دقیقی برای آن پیش بینی کرد.

شهردار گچساران بیان داشت: در صورت اجرای صحیح عملیات زهکشی زیرگذر گچساران و هدایت آب های سطحی و زیر سطحی به کانال های مجاور، زیرگذر گچساران اسفندماه سال جاری افتتاح خواهد شد.

وی درآمد های شهرداریها را از محل پرداخت عوارض، مالیات عنوان کرد و افزود: در صورتیکه مردم عوارض و مالیات خود را به شهرداریها پرداخت کنند بسیاری از طرح های عمرانی با سرعت انجام خواهد گرفت.

این مسئول تاکید کرد: درآمد شهرداری براساس منابع‌ پایدار تعریف نشده و افزون بر 80 درصد درآمد شهرداری از طریق آیتم‌های از جمله ارزش افزوده و آلایندگی ایجاد می‌شود.

زینل‌زاده ادامه داد: این درآمد و اعتبار از طریق سایر دستگاه‌ها جمع‌آوری شده و بر اساس قانون به ساختار مالی ما تزریق می‌شود.

شهردار گچساران همچنین تاکید کرد: توجه به مبلمان شهری برای زیبا سازی شهر یک امر قابل توجه و مهم است که با اجرای صحیح آن نقش مهمی درروحیه شهروندان خواهد داشت.

زینل زاده رفع مشکلات مربوط به فاضلاب مجتمع آپارتمانی 500 دستگاه گچساران را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: بودجه ای برای بهسازی این سیستم فاضلاب تصویب شده است.

وی همچنین کمبود تجهیزات در واحدهای آتش نشانی این شهر را یک معضل مهم دانست و تاکید کرد: در سریعترین زمان باید مشکل کمبود این واحدها که با سلامتی مردم در ارتباط بوده برطرف شود.