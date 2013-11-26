تركان، زنگنه و هاشمي بیشترین آرای ریاست نظام مهندسی را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجراي ماده 115 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شوراي مركزي در اولين جلسه خود به دعوت وزير راه و شهرسازي و با رياست وي تشكيل شد كه در اين جلسه هشت نفر از اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي براي كسب كرسي رياست نامزد شدند و با شركت اعضاي شوراي مركزي رايگيري انجام شد.
وي داراي مدرك دكتري معماري و عضو اصلي هيات مديره نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي است كه در اين بخش نيز براي نخستين بار است كه خانمي به عضويت اصلي نظام مهندسي آذربايجان شرقي درميآيد. كاظمي در سال 1391 نائب رئيس اول و در دوره پنجم نظام مهندسي عضو عليالبدل سازمان نظام مهندسي آذربايجان شرقي بوده است.
اعضاي دوره ششم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور براساس ماده 108 شوراي مركزي متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير راه و شهرسازي انتخاب ميشوند.
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