تركان، زنگنه و هاشمي بیشترین آرای ریاست نظام مهندسی را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجراي ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شوراي مركزي در اولين جلسه خود به دعوت وزير راه و شهرسازي و با رياست وي تشكيل شد كه در اين جلسه هشت نفر از اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي براي كسب كرسي رياست نامزد شدند و با شركت اعضاي شوراي مركزي راي‌گيري انجام شد.

بنابر اين گزارش تعداد آراي كسب شده توسط نامزدها شامل تركان 15 راي، زنگنه 14 راي، هاشمي 11راي، بيات ماكو 7 راي، بهادري 6راي، عامري 6 راي، فرج زاده‌ها 5 راي و اژدري مقدم 3 راي بود.

بنابر ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان شوراي مركزي از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رئيس شوراي مركزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد مي‌نمايد و وزير راه و شهرسازي از بين آنها يك نفر از به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي‌شود براي صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد كرد.

دوره تصدي رئيس شوراي مركزي به مدت سه سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع است.

همچنین پس از 15 سال از تشكيل سازمان نظام مهندسي كشور با حكم وزير راه و شهرسازي خانم مهروش كاظمي براي نخستين بار توانست به عضويت شوراي مركزي نظام مهندسي برسد.

وي داراي مدرك دكتري معماري و عضو اصلي هيات مديره نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي است كه در اين بخش نيز براي نخستين بار است كه خانمي به عضويت اصلي نظام مهندسي آذربايجان شرقي درمي‌آيد. كاظمي در سال 1391 نائب رئيس اول و در دوره پنجم نظام مهندسي عضو علي‌البدل سازمان نظام مهندسي آذربايجان شرقي بوده است.

اعضاي دوره ششم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور براساس ماده 108 شوراي مركزي متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير راه و شهرسازي انتخاب مي‌شوند.