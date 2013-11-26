ورود شورای رقابت به تبلیغات انحصاری

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که شورای رقابت می‌تواند با ورود به نحوه پخش تبلیغات انحصاری در صدا و سیما، برخی رویه‌های نادرست در این باره را اصلاح کند.

در حال حاضر برخی بندهای قرارداد پخش آگهی تلویزیونی که صاحبان آگهی برای پخش تبلیغات ملزم به امضای آن هستند، شروطی را دربر می‌گیرد که شائبه یکطرفه بودن دارد. از نکات جالب در این قراردادها، عدم اشاره به تعرفه ای مشخص برای پخش آگهی است و صرفاً در بندی از قرارداد اختیار تعیین و تغییر تعرفه در هر زمان به رسانه ملی داده شده و حق اعتراض نیز از صاحبان آگهی سلب شده است. به عبارت دیگر، اختیار قیمت‌گذاری بر روی خدماتی کاملاً انحصاری در اختیار خود ذینفع است.

در همین زمینه یکی از فعالان اقتصادی با اشاره به وابستگی برخی کسب و کارها به تبلیغات در رسانه ملی، می گوید که صدا و سیما قراردادهایش را به نحوی تنظیم می کند که حتی اگر آگهی شما در برنامه ای یا ساعتی به غیر از زمان مورد درخواست‌تان پخش شود، باز هم ملزم به پرداخت هزینه پخش آگهی خواهید بود، یعنی هزینه اشتباه کارکنان را هم باید صاحبان آگهی بپردازند.

وی توضیح داد: مثلاً اگر هزینه یک مرتبه پخش چند ثانیه ای 100 میلیون تومان باشد و تلویزیون آن را به اشتباه در ساعتی دیگر و برنامه ای دیگر که قیمت آن 90 میلیون تومان بوده پخش کند، شما ملزم به پرداخت آن 90 میلیون تومان هستید و اینکه اشتباه از تلویزیون بوده، مسئولیتش با شما است. جدای از آنکه اصلاً آن برنامه در چه ساعتی پخش شده باشد یا مخاطبان مورد نظر شما آنجا باشند یا حتی این پخش برایتان سودآور بوده یا خیر، این پول را از شما می گیرد و طبق قراردادی که ملزم به امضای آن بوده اید، حق اعتراض ندارید.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: تا زمانی که بانکها و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی از پول مردم چنین هزینه های نجومی را می پردازند، شرکتهای خصوصی که برای حیاتشان به این تبلیغات وابسته اند، چاره ای به جز دست و پا زدن در این بازی ندارند.

وی با اشاره به لزوم نظارت بر این انحصار از شورای رقابت خواست تا با ورود به این موضوع، شرایط را برای تسهیل رقابت عادلانه و کنترل وضعیت موجود فراهم کند. شورای رقابت می تواند با ورود به موضوع و بررسی تعرفه ها و قراردادها، شرایطی را فراهم کند تا از اقدامات یکجانبه انحصاری جلوگیری شود.