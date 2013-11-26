به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان گفت: تفکر بسیجی را باید در تمام عرصهها فرهنگسازی کرد.
حجتالاسلام سیدعبدالحمید حسینی رحمانی در جلسه اعضای شورای اداری قوچان که به مناسبت هفته بسیج در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج، افزود: امسال با توجه به مصادف شدن هفته بسیج در ماه محرم مهمترین فریضه احیای امر به معروف و نهی از منکر است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه تمام مسئولان است که با تلاش خود نسبت به این مسئله کوشا باشند، اظهار داشت: اینکه امروزه در آرامش زندگی میکنیم به برکت خون شهدا است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان با اشاره به اینکه بسیج کلید طلایی خداوند است که فقط مربوط به این هفته نیست، اضافه کرد: بسیج مربوط به تمام دورهها و زمانها است و با برنامهریزی دقیق میتوان تفکر بسیج را طنینانداز کرد.
حسینی با اشاره به زنده نگهداشتن یاد و خاطره بسیج عنوان کرد: عدهای آمدند و گمنام شهید شدند و ما از سبک زندگی آنها غافل ماندهایم، اگر توانستیم تفکر و ارزشهای بسیج را به نسل نو انتقال دهیم کار صحیح را انجام دادهایم.
برگزیدگان مرحله شهرستانی مسابقات قرآن اوقاف جغتای اعلام شد
سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه جغتای برگزیدگان مرحله شهرستانی سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم این شهرستان را اعلام کرد.
حجتالاسلام حسین نیساری افزود: از مجموع شش نفر برگزیده شده در رشته حفظ ده جزء و پنج جزء، پنج نفر از قرآنآموزان طرح ملی حفظ قرآن کریم هستند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه برندگان سال قبل نیز در این دوره از مسابقات شرکت داشتند انتخاب شدن این قرآنآموزان نشان از کیفیت و جدیت کلاسهای طرح ملی حفظ قرآن در این شهرستان دارد.
سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه جغتای اضافه کرد: زهرا جغتایی، صدیقه ایزدینسب و آسیه ایزدینسب به ترتیب نفرات برتر مسابقه در رشته تحقیق شدند.
نیساری با بیان اینکه در رشته ترتیل سودابه نوروزی مقدم، خدیجه سادات راهنما و فاطمه حقانی به ترتیب توانستند مقامهای اول تا سوم را از آن خود کنند، اعلام کرد: امالبنین میرزایی، هاجر راهچمندی و محبوبه راهچمنی به جایگاه اول تا سوم رشته حفظ پنج جزء دست یافتند.
وی از کسب رتبه اول رشته حفظ 20 جزء توسط فاطمه شهیدی اصل خبر داد و عنوان کرد: اکرم دیمی و زهرا جبله توانستند بهترتیب مقام نخست را در رشته حفظ 10 جزء از آن خود کنند.
سیزدهمین وقف امسال در نیشابور به ثبت رسید
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور از سیزدهمین وقف سال جاری در این شهرستان توسط یک خیر نیکاندیش خبر داد.
حجتالاسلام محمد ذاکری افزود: واقف خیراندیش، حجتالاسلام محمدعلی خورشاهی یک قطعه زمین به مساحت 495 متر مربع را وقف کرد.
وی بیان داشت: این زمین به ارزش300 میلیون ریال در روستای ریگی بخش میانجلگه شهرستان نیشابور، وقف ساخت اماکن مذهبی شده است.
ذاکری اضافه کرد: فاطمه اشکلانی یک باب آشپزخانه به مساحت 85 متر مربع در محل بقعه متبرکه امامزاده یحیی(ع) باغشن بخش زبرخان نیشابور با هزینه 400 میلیون ریال احداث کرد.
وی ادامه داد: وقف منزل مسکونی با تمام لوازم توسط یک بانوی نیشابوری، پرداخت هزینه ساخت ضریح امامزاده عبدالله(ع) در نیشابور، وقف یک منزل مسکونی در بلوار بهشتی شهرستان و وقف زمینی برای ساخت حسینیه و مسجد جوادالائمه(ع) از جمله وقفهای دیگر ثبت شده در این شهرستان از ابتدای سال تاکنون است.
اعلام آمادگي كامل راهداران نیشابور براي انجام راهداري زمستاني
معاون مديركل و رييس اداره راه و شهرسازي نيشابور از آمادگي كامل راهداران براي انجام راهداري زمستاني در حوزه استحفاظي این اداره خبر داد.
عباسعلي مرادي افزود: تمامی اکیپهای راهداري زمستانی این شهرستان از اول آذرماه در محل راهدارخانههای زمستانی مستقر شدهاند.
وي بیان داشت: اين اكيپها در پنج قسمت اداره مرکزی، جوادیه(بزرگراه نیشابور- مشهد)، حسنآباد(بزرگراه نیشابور- سبزوار)، عطائیه(محور نیشابور-کاشمر) و کلاته محمدجان(محور نیشابور-قوچان) با تمامی امکانات و ماشینآلات تجهیز شدند و برای اجراي مأموريتهاي راهداري زمستانی آمادگي کافی و کامل را دارند.
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