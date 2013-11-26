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۵ آذر ۱۳۹۲، ۹:۳۰

معاذاللهی:

کشف یک محموله مواد مخدر در کهنوج/ متهم در تاریکی شب فرار کرد

کشف یک محموله مواد مخدر در کهنوج/ متهم در تاریکی شب فرار کرد

کهنوج - خبرگزاری مهر: داستان کهنوج از کشف یک محموله مواد مخدر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان کهنوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معاذاللهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با تلاشهای صورت گرفته مجموعه نظامی و انتظامی استان کرمان راههای این شهرستان برای اشارار نا امن است و در همین راستا طی روزهای اخیر یک محموله مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این محموله 498 کیلوگرم انواع مواد مخدر وجود داشته است که قاچاقچیان سعی داشتند از طریق راههای کهنوج به مقاصد مورد نظرشان منتقل کنند.

دادستان کهنوج افزود: این مواد که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شد شامل 3340 کیلو تریاک و 158 کیلو حشیش می باشد.

وی ادامه داد: متمهم با به جای گذاشتن خودروی حامل مواد مخدر با استفاده از تاریکی شب و صعب العبور بودن منطقه از طریق مزارع نزدیک محل کشف فرار کرد.

کد مطلب 2182887

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