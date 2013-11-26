کشف یک محموله مواد مخدر در کهنوج/ متهم در تاریکی شب فرار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معاذاللهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با تلاشهای صورت گرفته مجموعه نظامی و انتظامی استان کرمان راههای این شهرستان برای اشارار نا امن است و در همین راستا طی روزهای اخیر یک محموله مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این محموله 498 کیلوگرم انواع مواد مخدر وجود داشته است که قاچاقچیان سعی داشتند از طریق راههای کهنوج به مقاصد مورد نظرشان منتقل کنند.

دادستان کهنوج افزود: این مواد که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شد شامل 3340 کیلو تریاک و 158 کیلو حشیش می باشد.

وی ادامه داد: متمهم با به جای گذاشتن خودروی حامل مواد مخدر با استفاده از تاریکی شب و صعب العبور بودن منطقه از طریق مزارع نزدیک محل کشف فرار کرد.