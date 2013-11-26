کنترل واحدهای نانوائی سمیرم دشوار است/ سمیرم با کمبود نیروی نظارتی روبه رو است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر راجی پصبح سه شنبه در کارگروه آرد و نان شهرستان سمیرم که در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: توزیع آرد به اندازه کافی ، نظارت بر واحد های نانوائی ، تعیین زمان پخت نان ، نوع نان مصرفی ، ضرورت نظارت و کنترل نانوایان برای رعایت اصول نانوائی ، کمبود نیروهای نظارتی از جمله مشکلات و معضلات فعلی تولید و عرضه نان در شهرستان سمیرم است.

وی در ادامه افزود: وجود 70واحد نانوائی و پراکندگی واحدهای نانوائی بر ضرورت تدابیر ویژه برای تداوم فعالیت مناسب پخت و توزیع نان دلالت دارد .

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان سمیرم گفت: هرچند آرد به اندازه کافی با نظارت اداره صنعت معدن و تجارت و مجمع امور صنفی در شبکه شهرستانی در دو بخش شهر و روستا توزیع می شود اما برای توزیع بهتر نان تازه بهتر است ساعات پخت و قیمت نان پخت شده در نقاطی مثل ورودی شهرستان و معابر پر تردد بر روی بنر هائی نصب شود.

وی از توزیع آرد روستائی با قیمت مصوب توسط اداره تعاون روستائی شهرستان سمیرم سخن گفت و اذعان داشت: هم اکنون در روستا سعادت آباد و چهارراه ، شاهد اعتراض نانوایان هستیم.

همچنین ذبیح اله نوابی کارشناس امور اصناف اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم از قطع سهمیه آرد منطقه پادنا به علت توزیع آرد خارج از شبکه خبر داد و از نانوایان خواست برای پخت نان از وزن و چانه معین و قیمت مشخص استفاده کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر فروش هر قرص نان در شهرستان سمیرم 10 تومان کم تر از قیمت مصوب استانی است .



