سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس وزیران اکو/ حضور وزیران 6 کشور در اجلاس

به گزارش خبرنگار مهر،بیست و یکمین اجلاس وزیران اکو با سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان آغاز شد.

این اجلاس با حضور برخی از روسا و مقامات برخی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این نشست برگزار شده است .

وزیران خارجه ترکیه، قرقیزستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، وزیر اقتصاد ترکمنستان، مشاور نخست وزیر پاکستان، معاون وزیر خارجه قزاقستان شرکت کرده اند.

قرار است امروز ریاست اکو از جمهوری آذربایجان به ایران منتقل شود.

پس از سخنرانی روحانی ، ریاست این سازمان با سخنرانی المار محمدیارف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان منتقل می‌شود.