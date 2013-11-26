200 میلیون تومان برای سایت دیجیتال سمیرم اختصاص می یابد

سیده سکینه عمرانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: دیداری چند جانبه با مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان اصفهان، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان سمیرم و معاون بخش برنامه ریزی استانداری استان اصفهان برگزار شد.

وی افزود: در این دیدار که ابتدا در سازمان صداو سیمای استان اصفهان برگزار شد مدیرکل سازمان صدا و سیما مرکز اصفهان از اجرای مراحل و اقدامات مقدماتی برای احداث سایت دیجیتال در شهرستان سمیرم خبر داد.



نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در این دیدار مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان نیاز 200 میلیون تومانی برای راه اندازی این سایت در مرحله اول را خاطر نشان کرد که اگر تامین شود اقدامات لازم شروع می شود.

وی با تاکید بر دیدار با همدانیان، معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان، و حضور شخص فرماندار شهرستان سمیرم در این دیدار اذعان داشت: در دیدار با معاونت بخش برنامه ریزی استانداری استان اصفهان در نامه ای مکتوب مقرر شده است که مبلغ 200 میلیون تومان برای این اقدام لحاظ شود .

عمرانی در ادامه تماس و گفتگوی تلفنی با مدیر کل سازمان صداو سیمای استان اصفهان را در این رابطه بخش دیگری از دیدار انجام شده با همدانیان دانست و گفت: طبق این مکالمه مبلغ مذکور ظرف 15 روز پس از موافقت صورت گرفته یعنی در روز های آینده لحاظ می شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بهره مندی از مزایای همه شبکه های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و ایجاد تنوع در برنامه را از مزایای راه اندازی سایت دیجیتال برشمرد و اضافه کرد: با توجه به شیوع به کارگیری مجاز و غیر مجار دستگاه های ماهواره ای در سمیرم راه اندازی و فعال سازی این سایت می تواند نقشی اثرگذار برای استفاده مطلوب از فضاهای مجازی و رسانه ای داشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر این سایت در مکان مطلوب احداث شود و شبکه ها نیز با کیفیت مطلوب دریافت شوند دریافت شبکه های عمومی نیر در نقاط دور افتاده شهرستان سمیرم امکان پذیر می شود.

