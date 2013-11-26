اصل تکریم و احترام در جامعه نهادینه شود/ لزوم رعایت حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی صبح سه شنبه در جمع اعضاء هیئت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی استان کرمان گفت: انسان مخلوق خداست و باید از حرمت لازم و کاملی برخوردار بوده و هیچ کسی حق مخدوش کردن آن را ندارد.

وی ادامه داد: خداوند به انسان کرامت عنایت کرده که هیچکسی حتی خود فرد حق ندارد به این حرمت و کرامت خدشه ای وارد کند.

این مسئول قضایی با اشاره به نگاه دینی به حقوق شهروندی، ابراز داشت: در زندگی مسائلی هست که افراد آنها برای خود می پسندند و یا نسبت به مسائلی کراهت دارند که باید این موضوع را برای دیگران هم مدنظر داشته باشند و با دیگران نیز به مانند خود برخورد کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: حقوق شهروندی و حفظ آن را می توان تبلور همان حدیث معروف" آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند" قلمداد کرد.

وی تصریح کرد: باید این اصل نهادینه شود که هر کس به احترام و تکریم نیازمند است و از هر آنچه شخصیت و احساسات او را جریحه دار کند نگران خواهد شد و بر این اساس باید نگاه را به گونه ای تنظیم کرد تا رفتارها تنظیم شود و اگر رفتارها تنظیم شد حقوق شهروندی مراعات خواهد.



