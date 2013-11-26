به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزاری این مسابقات جدال شرکت کنندگان در پیکارهای دارت قهرمانی کشور ویژه ورزشکاران عضو فدراسیون ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور بعد از دو روز شامگاه دوشنبه چهارم آذر ماه به میزبانی شهر مقدس قم برترین های خود را شناخت و رسما به پایان رسید.

این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیونداعضاء کشورمان مسابقات دارت قهرمانی کشور ویژه ورزشکاران دیابتی و تالاسمی در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی قم به انجام رسید.

بر اساس آیین نامه برگزاری مسابقات دارت ورزشکاران عضو فدراسیون ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء کشورمان این دوره از پیکارها در گروه دیابت نوع یک و تالاسمی ماژور ویژه بانوان و گروه تالاسمی ماژور خاص آقایان برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات به میزبانی هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم، به نفرات اول تا سوم هر گروه حکم، مدال و جوایز نقدی اهداء شد، ضمن اینکه به تیم های اول تا سوم حکم و کاپ قهرمانی تعلق گرفت.

مسابقات دارت قهرمانی کشور ویژه ورزشکاران عضو فدراسیون ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور در دو بخش دیابتی و تالاسمی در مجموع با شرکت ورزشکاران 10 تیم در قم به انجام رسید و در نهایت با مشخص شدن برترین ها به کار خود خاتمه داد.

برترین های هر دو بخش تیمی و انفرادی مسابقات دارت بیماران خاص کشور در قم:

برترین های انفرادی بانوان:

نفر اول: زهره شریفی از قم (الف)

نفر دوم: زهرا مهرعلی از هرمزگان

نفر سوم: فاطمه فراهانی از همدان

برترین های انفرادی آقایان:

نفر اول: مسعود فاریابی از قم (الف)

نفر دوم: رسول فرمانی از قم (الف)

نفر سوم: مهدی مصلحی از هرمزگان

تیم های اول تا سوم آقایان:

تیم اول: قم (الف)

تیم دوم: هرمزگان

تیم سوم: قم (ب)

تیم های اول تا سوم بانوان:

تیم اول: زنجان

تیم دوم: همدان

تیم سوم: قم (الف)