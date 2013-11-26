به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر محمدی، محمد طاهری، محمد کشاورز، احمد اسماعیل پور، افشین کاظمی و مهدی جاوید، شش بازیکنی هستند که از سوی خسوس کاندلاس به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

این بازیکنان از امروز در اردوی تیم ملی حضور می‌یابند تا در ترکیب تیم ملی در دیدارهای دوستانه برابر پایگاه خبری فوتسال و تیم ملی روسیه قرار گیرند.

قرار است این ملی پوشان از 13 آذر ماه در اختیار باشگاه هایشان قرار بگیرند تا در هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف رقبای خود بروند.

شش ملی‌پوش گیتی پسند نیز دو روز پیش از دیدار برابر منصوری قرچک در اختیار تیم قرار خواهند گرفت.