سفره خانه های برون شهری از اتحادیه قهوه خانه داران پروانه کسب دریافت کنند

مهدی پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه ای که در اوائل سال جاری بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اتحادیه کشوری قهوه خانه داران منعقد و در تمام استان های کشور قابل اجراست.

وی اذعان داشت: تمامی رستوران ها و سفره خانه های برون شهری برای فعالیت علاوه بر اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی باید از اتحادیه قهوه خانه داران نیز پروانه کسب دریافت کنند.

عضو هیئت مدیره هفت نفره اتحادیه کشوری صنف قهوه خانه داران با اشاره به مزایای اجرای این تفاهم نامه گفت: با اجرای این تفاهم نامه رستوران ها و سفره خانه های برون شهری علاوه بر مزایای سازمان میراث فرهنگی از خدمات و مزایای اتحادیه نیز برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه بیشترین شکایات ارجاعی به اتحادیه در مورد واحد هایی است که بدون داشتن پروانه کسب از اتحادیه فعالیت می کنند، افزود: سازمان میراث فرهنگی بدون هماهنگی با اتحادیه به رستوران ها و سفره خانه های برون شهری مجوز بهره برداری می دهد که این مسئله موجبات تخلف واحدهای کسبی را در زمینه ارائه خدمات و مبالغ دریافتی فراهم کرده است.

مهدی پورمحمدی در خصوص نقش سفره خانه ها در ترویج رسم و رسوم و فرهنگ هر منطقه ای اذعان داشت: سفره خانه مکانی است که در آنجا انواع غذاهای محلی ارائه می شود، کارگران لباس سنتی به تن دارند و فضا سازی و دکور سفره خانه بر اساس سنت منطقه است تا هنگامی که مسافری وارد سفره خانه می شود با آداب، فرهنگ و رسم و رسوم آن منطقه آشنا شود.

وی با تاکید بر اینکه سفره خانه ها حق ارائه قلیان را ندارند، متذکر شد: در حال حاضر سفره خانه ها با انواع کباب، قلیان و چای از مردم پذیرایی می کنند و کمتر به ارائه غذاهای محلی و سنتی می پردازند.

عضو هیئت مدیره هفت نفره اتحادیه کشوری صنف قهوه خانه داران ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان میراث فرهنگی و اتحادیه کشوری قهوه خانه داران، سفره خانه ها حق ارائه قلیان را نداشته و باید ضوابط مزبور را رعایت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه با اجرای تفاهمنامه مزبور سفره خانه های بین شهری ساماندهی و جمع آوری می شوند، اظهارداشت: سفره خانه ها می توانند مکان مناسبی برای حضور تمام افراد خانواده تبدیل شود.