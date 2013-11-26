برپایی کارگاه نشانه معناشناسی دیداری در حوزه هنری استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه «نشانه معناشناسی دیداری» با حضور حمیدرضا شعیری در 6 جلسه و از سوم دیماه سال جاری در حوزه هنری استان تهران برگزار خواهد شد.
بنیانهای نظری نشانهشناسی دیداری، الگوی رمزگشایی تصویر، شکلگردانی و ارجاع، نظام مدلولی گونههای تصویری، مرکزگرایی/مرکززدایی، مطالعه خط و حجم در نظامهای دیداری، زاویه دید، مکان و فضا در نظامهای دیداری و... ازجمله سرفصلهای این کارگاه است که در آن تدریس خواهد شد.
شعیری دارای مدرک دکترای نشانه معناشناسی، از دانشگاه لیموژ فرانسه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. وی مولف کتابهای «مبانی معناشناسی نوین» و «تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی گفتمان» و همچنین عضو انجمن بین المللی نشانه- معناشناسی فرانسه و عضو گروه زبان هنری فرهنگستان هنر تهران است.
کارگاه نشانه معناشناسی دیداری از تاریخ یادشده هر سهشنبه از ساعت 16:30 تا 18 در حوزه هنری استان تهران واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره 3 برگزار خواهد شد.
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