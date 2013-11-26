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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

برپایی کارگاه نشانه معناشناسی دیداری در حوزه هنری استان تهران

برپایی کارگاه نشانه معناشناسی دیداری در حوزه هنری استان تهران

کارگاه «نشانه معناشناسی دیداری» با حضور حمیدرضا شعیری از سوم‌ دی‌ در حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه «نشانه معناشناسی دیداری» با حضور حمیدرضا شعیری در 6 جلسه و از سوم‌ دی‌ماه سال‌ جاری در حوزه هنری استان تهران برگزار خواهد شد.

بنیان‌های نظری نشانه‌شناسی دیداری، الگوی رمزگشایی تصویر، شکل‌گردانی و ارجاع، نظام مدلولی گونه‌های تصویری، مرکزگرایی/مرکززدایی، مطالعه خط و حجم در نظام‌های دیداری، زاویه دید، مکان و فضا در نظام‌های دیداری و... ازجمله سرفصل‌های این کارگاه است که در آن تدریس خواهد شد.

شعیری دارای مدرک دکترای نشانه معناشناسی، از دانشگاه لیموژ فرانسه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. وی مولف کتاب‌های «مبانی معناشناسی نوین» و «تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی گفتمان» و همچنین عضو انجمن بین المللی نشانه- معناشناسی فرانسه و عضو گروه زبان هنری فرهنگستان هنر تهران است.

کارگاه نشانه معناشناسی دیداری از تاریخ یادشده هر سه‌شنبه از ساعت 16:30 تا 18 در حوزه هنری استان تهران واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره 3 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2182984

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