واگذاری هزار هکتار اراضی ملی آذربایجان غربی به متقاضیان طرحهای کشاورزی

عبدالحسین داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با هدف توسعه اراضی مستعد برای کشاورزی و زراعت و افزایش میزان تولید در سطح استان، تاکنون مساحتی در حدود یک هزار و 38 هکتار از اراضی ملی به متقاضیان طرحهای کشاورزی واگذار شذه که به نام 261 نفر به مساحتی در حدود 800 هکتار اسناد رسمی تنظیم و انتقال قطعی سند صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اراضی مستعد برای کشاورزی در چهار چوب قوانین و مقررات مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاوزی با تقاضای خرید کشاورزان در اختیار افراد واجد شرایط روستاها قرار داده می شود، اظهار داشت: در حال حاضر به صورت مستقیم تعداد 332 نفر بهره بردار در عرصه های اراضی ملی که در اجرای لایحه قانونی و اصلاح قانون درجهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و تولیدی مشغول به فعالیت های کشت و زرع هستند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد:‌یکی از مهمترین اهداف تملک اراضی و تثبیت عرصه های ملی و دولتی علاوه بر احقاق و استیفای حقوق شرعی و قانونی دولت و مردم در راستای توسعه منابع طبیعی تجدید شونده و واگذاری آن در جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و تولیدی بوده تا ضمن ایجاد اشتغال مولد برای آحاد جامعه ، زمینه ای در جهت خودکفائی اقتصادی کشور فراهم شود.

داداش پور از تشکیل 2 هزار و 930 پرونده برای متخلفین کاربری اراضی کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد و با اشاره به اینکه هم اکنون در مراجع قضایی برعلیه متخلفین تغییر کاربری به اراضی کشاورزی پرونده های تخلف تشکیل شده، عنوان کرد: صدور حکم تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز بر علیه عاملین روندی طولانی داشته در حالی که شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی در بسیاری از این موارد نیاز به طرح دعوی نداشته و مستقیما می توانند اقدام کنند.



وی با اشاره به اینکه افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی در محدوده شهرها باعث توسعه شهرنشینی شده که یکی از مهمترین عوامل تخریب اراضی کشاورزی محسوب می شود، ادامه داد: ارزان بودن قیمت اراضی کشاورزی نسبت به زمینهای شهری و ازدیاد تقاضا برای اجرای طرحهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی در این اراضی توسط سرمایه گذاران باعث تفکیک و قطعه بندی اراضی کشاورزی به قطعات کوچک و در نتیجه از بین رفتن اراضی کشاورزی شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: این در حالی است که ایجاد این طرحها در شهرکهای صنعتی و در اراضی کم بازده بصورت منسجم و همچنین برخورد قانونی با افراد سود جو که تغییر کاربری های غیر مجاز را طراحی و اجرا می نکنند نقش موثری در حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارد.

وی با بیان اینکه ادامه روند از بین رفتن تدریجی اراضی کشاورزی اعم از زراعی و باغی در استان به معنای این است که در آینده نزدیک پایداری تولید و اقتصاد کشاورزی در راستای رسیدن به خود کفائی با مخاطره مواجه می شود، ادامه داد: با ایجاد کمربند سبز و برخورد قاطعانه با عاملین از طریق عدم برخورداری آنها از خدمات زیر بنائی از جمله آب و برق، نسبت به ساماندهی اماکن مسکونی غیر رسمی محدوده شهرها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی راهها اقدام کنند.



وی با اعلام اینکه طی سالهای اخیر به علت بالابودن هزینه های جاری کشاورزان در کاشت و برداشت محصولات زراعی و باغی و پائین بودن درآمد کشاورزان نسبت به هزینه کرد آنها، رغبت کشاورزان برای فروش اراضی کشاورزی افزایش یافته، تاکید کرد: باید برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی به وظیفه‌ ملی و همگانی عمل کرد.