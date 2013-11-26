حذف تحریم ها گشایشی بزرگ برای صنعت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالوهاب سهل آبادی ضمن تبریک پیروزی بزرگ در ژنو به مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و ملت شهیدپرور کشور، گفت: امیدواریم با کسب این موفقیت، توسعه روزافزون تولید و صنعت کشور را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: با گزارشاتی که از سوی تیم مذاکره کننده ایران درباره باز شدن گره تحریم ها در مواردی مانند صنعت خودرو، پتروشیمی و ... می داد، به طور قطع صنایع پایین دستی این صنایع هم پویا می شود.

رییس شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان اینکه بهبود روابط با جامعه بین الملل یکی از راه های پیشرفت صنعت کشور و افزایش صادرات است، اظهار داشت: امروز برای مدیران و صاحبان صنعت که در سخت ترین شرایط کار را تعطیل نکردند و جهادگونه در سنگر صنعت مقاومت کردند، روز خوب و بزرگی است.

سهل آبادی اضافه کرد: به طور قطع سرعت رشد تولید بیشتر خواهد شد و تولیدکنندگان که رسالت ایجاد اشتغال را بر عهده دارند، بدون دغدغه درباره مسایل بین المللی، در انجام این رسالت خود گام برخواهند داشت.

وی با بیان اینکه تحریم ها هم مانند 8 سال دفاع مقدس تجربه های بسیاری برای کشور به دنبال داشت، افزود: همانگونه که دولتمردان ایران با درایت و تدبیر، اقدام بسیار مهمی در عرصه بین المللی انجام دادند، ما تولیدکنندگان هم همراه با شرکای کاریمان که همان کارگران هستند، در زمینه تولید آنها را همراهی خواهیم کرد.

