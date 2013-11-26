170 میلیون تومان برای ایمن سازی مدارس حاشیه راههای لرستان اختصاص یافت

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ایمن سازی مدارس حاشیه راههای لرستان طی سالجاری 170 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به برنامه های این اداره کل برای ایمن سازی مدارس حاشیه راههای لرستان طی سالجاری تصریح کرد: طی سالجاری 22 مدرسه حاشیه راههای لرستان ایمن سازی می شوند.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان بیان داشت: طی سالهای اخیر طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای لرستان با همکاری آموزش و پرورش استان در 300 مدرسه انجام گرفته شده است.

حیدری عنوان کرد: همچنین آموزشهای ترافیکی نیز به بیش از 23 هزار دانش آموز ارائه شده است.

وی ادامه داد: این طرح در دو فاز آموزشهای نظری و اهدای تجهیزات ایمن سازی و همچنین ایمن سازی فیزیکی شامل خط کشی، نصب تابلوها، موانع کاهنده سرعت در تمام مدارس حاشیه راههای استان اجرا شده است.