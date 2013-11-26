پایان تدوین پیش نویس قانون اساسی/بازداشت 7 رهبر اخوان المسلمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "عمرو موسی" رئیس کمیته تدوین قانون اساسی، مصر موسوم به کمیته 50 گفت: پیش نویس نهایی قانون اساسی مصر شب گذشته پس از نشست 12 ساعته که تا نیمه های شب ادامه داشت آماده شد.

وی در بیانیه ای مطبوعاتی با اعلام این خبر افزود: قرار است این پیش نویس در اختیار کمیته کارشناسان گذاشته شود و سپس برای آغاز جلسات رای گیری علنی درباره مفاد این قانون اساسی مجددا به کمیته 50 ارجاع داده خواهد شد.

حازم الببلاوی نخست وزیر مصر شب گذشته اعلام کرده بود که همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور نیمه ژانویه 2014 برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می شود پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری و تعلیق قانون اساسی این کشور کمیته ای موسوم به کمیته 50 به ریاست عمرو موسی برای تدوین قانون اساسی جدید مصر تشکیل شد.

در این کمیته، 50 نفر از جریان های مختلف مصر حضور دارند که قرار بود قانون اساسی مصر را بازنگری و اصلاح کنند، اما اخیرا اعلام کردند قانون اساسی جدیدی را تدوین خواهند کرد.

الیوم السابع نیز گزارش داد که نیروهای امنیتی مصر صبح امروز هفت تن از رهبران اخوان المسلمین را در استان الشرقیه بازداشت کردند. این افراد نوشته هایی را در اختیار داشتند که مربوط به اخوان المسلمین بود.