به گزارش خبرنگار مهر، دو هیات متشکل از مدیران بلندپایه این دو شرکت فرانسوی قرار است برای حضور در کنفرانس بین المللی صنعت خودرو ایران به تهران بیایند و در حاشیه این همایش راهکارهای از سرگیری و ادامه همکاری ها با خودروسازان ایرانی را بررسی کنند.

شرکت رنو فرانسه با قائم مقام ارشد و هیات همراهی متشکل از مدیران بلند پایه خود در این کنفرانس حضور می یابد و از شرکت پژو - سیتروئن نیز یکی از اعضای هیات مدیره این گروه خودروسازی به همراه قائم مقام شرکت پژو و چند تن از مدیران آن حضور خواهند یافت.

در همین حال، شرکت پژو فرانسه که به واسطه همکاری با گروه صنعتی ایران خودرو، سالها در بازار ایران حضور داشته و پس از اعمال تحریم های غرب همکاری های خود را کمرنگ کرده بود، با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه شد و مجبور به اخراج هزاران نفر از کارگران خود شده بود.

مدیران ارشد شرکت پژو امیدوارند تا با رفع این محدودیت ها و پس از حضور در کنفرانس بین المللی صنعت خودرو ایران زمینه های توسعه همکاری ها را بررسی کرده و روزنه ای برای حضور مجدد در بازار ایران پیدا کنند.

شرکت رنو فرانسه نیز تلاش کرده است تا با یک تیم منسجم از مدیران خود در این کنفرانس حضور یافته تا زمینه حضور مستمر در بازار خودرو ایران و خاورمیانه را فراهم کند.

پیشتر این خودروساز فرانسوی شرکت رنو خاورمیانه را با مرکزیت ایران تاسیس کرده بود، تا به واسطه ظرفیت های موجود در صنعت خودرو و قطعه سازی ایران بتواند سهم قابل قبولی از بازار منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص دهد.

در همین حال حضور هیات های جداگانه ای از شرکت خودروسازی اشکودا جمهوری چک، ماهیندرا هند، شرکت طراحی خودرو پنین فارینا ایتالیا، شرکت های بریلیانس، چانگان، FAW، زوتی، گریت وال و هایما از چین و دهها گروه دیگر از شرکت های خودروسازی و قطعه سازی دیگر کشورهای جهان برای حضور در کنفرانس بین المللی صنعت خودرو ایران قطعی شده است.

کنفرانس بین المللی صنعت خودرو ایران نهم آذرماه سال جاری مطابق با 30 نوامبر 2013 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برپا خواهد شد.