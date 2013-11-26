معرفی یک فبلت جدید با قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت

به گزارش خبرگزاری مهر، گلکسی گراند 2 با صفحه نمایش 5.25 اینچی با وضوح تصویر 1280 در 720 و نسبت دید 16:9 که برای تماشای فیلم ، بازی و کتاب خواندن ایده آل است رونمایی شده است.

یکی از ویژگیهای مهم گلکسی گراند این است که به کاربر خود این امکان را می دهد که از صفحه نمایش بزرگ برای اجرای دو اپلیکیشن کنار هم بهره ببرد.

گلکسی گراند 2 توسط یک پردازنده 1.2 گیگاهرتزی چهارهسته ای تقویت می شود و دارای باطری 2600 میلی آمپری است که به واسطه آن می تواند 17 ساعت تماس تلفنی و یا 10 ساعت تماشای فیلم را با یکبار شارژ کامل تجربه کرد.

حافظه داخلی این دستگاه تنها 8 گیگابایت است اما کاربر می تواند با یک کارت میکرو اس دی آن را تا 64 گیگابایت ارتقا دهد.

قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت این امکان را برای کاربر فراهم می کند که بین دو ارائه کننده خدمات تلفن همراه در حرکت باشد، این درحالی است که فبلت جدید سامسونگ دارای قابلیت 4G LTE نیست و به جای آن از HSPA+ پشتیبانی می کند.

سامسونگ دوربین پشت این دستگاه را تا 8 مگاپیکسل ارتقا داده و آن را مجهز به ویژگیهایی چون " بهترین چهره"، " بهترین تصویر" و نماهای پشت سر هم" مجهز کرده است.

سیستم عامل گلکسی گراند 2، اندروید 4.3 است و در رنگهای سفید، سیاه و صورتی عرضه شده است. سامسونگ اعلام کرده است که این تلفن هوشمند در برخی مناطق عرضه می شود اما هنوز بازار خاص آن، تاریخ عرضه و یا قیمت آن مشخص نیست.