آیین خطبه خوانی امام سجاد(ع) در ورامین و پیشوا اجرا می شود

معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه کربلا و قیام عاشورا بسیار بزرگ و تعیین کننده خط مشی آینده مسلمانان بود اما اگر خطبه آتشین حضرت سجاد(ع) در شام ایراد نمی شد، هیچگاه دستاوردهای این قیام به آیندگان نمی رسید.



سید محسن احمدی افزود: اسارت اهل بیت پیامبر(ص) در کنار روشنگری حضرت زینب و امام سجاد(ع) باعث احیای ارزشهای عاشورا شد و بسیاری از باورهای خفته را بیدار کرد، خطبه آتشین حضرت سجاد(ع) در شام بسیاری از چهره های نفاق را آشکار کرد و مردم را با ماهیت پلید دستگاه حکومتی یزید آشنا ساخت.



احمدی اضافه کرد: امام سجاد(ع) در مسجد شام با ایراد خطبه غرا نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند و ثابت کردند همچون جدشان در مقابله با طاغوتیان ترسی به خود راه نمی دهند و بنی امیه را در خانه خود رسوا کردند، این مسئول تأکید کرد: مراسم خطبه خوانی امام سجاد(ع) که به یک سنت در ورامین تبدیل شده است، امسال نیز با حضور پرشور مردم مومن و متدین ورامین برگزار خواهد شد.



وی عنوان کرد: این مراسم پنجشنبه 7آذرماه همزمان با شب شهادت امام سجاد(ع) از ساعت 20 در محسنیه شهید علیخانی شهرستان ورامین برگزار می شود و حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین، آیین خطبه خوانی را اجرا خواهند کرد.



احمدی بیان داشت: خوشبختانه هر سال شاهد حضور بیشتر مردم در این مراسم هستیم و هر ساله تعداد بیشتری از شهرستان های کشور در اجرای این خطبه نورانی همت می کنند.



معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین یادآور شد: خطبه امام سجاد(ع) برای اهل معرفت، سرشار از معارف ناب اسلامی است و به معنای حقیقی یک روضه کامل و مستند از حوادث کربلا در آن بیان شده است.



حجت الاسلام مهدی عطائی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خطبه آتشین امام سجاد(ع) برای اولین بار در شهرستان پیشوا و در جوار امامزاده جعفر(ع) این شهرستان برگزار می شود.



عضو فرهنگی آستان امامزاده جعفر(ع) پیشوا افزود: این مراسم جمعه 8 آذرماه و پس از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برگزار خواهد شد.



وی با تاکید بر نقش اساسی امام سجاد(ع) در کربلا افزود: ایشان در رکاب پدر بزرگوارشان، حضرت امام حسین(ع) در واقعه کربلا حضور داشت و مصلحت الهی بر این محقق شد که امام سجاد (ع) به بیماری مبتلا شود و در بستر بیماری قرار گیرد، زیرا اگر امام سجاد(ع) از واقعه کربلا جا نمی ماند شاید نسل امام حسین(ع) را منقطع می ­کردند، امام سجاد(ع) اولین روضه خوان سید وسالار شهیدان بود و روضه های ناب ایشان در این خطبه سند حقانیت قیام عاشوراست.