آیین خطبه خوانی امام سجاد(ع) در ورامین و پیشوا اجرا می شود

معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه کربلا و قیام عاشورا بسیار بزرگ و تعیین کننده خط مشی آینده مسلمانان بود اما اگر خطبه آتشین حضرت سجاد(ع) در شام ایراد نمی شد، هیچگاه دستاوردهای این قیام به آیندگان نمی رسید.
سید محسن احمدی افزود: اسارت اهل بیت پیامبر(ص) در کنار روشنگری حضرت زینب و امام سجاد(ع) باعث احیای ارزشهای عاشورا شد و بسیاری از باورهای خفته را بیدار کرد، خطبه آتشین حضرت سجاد(ع) در شام بسیاری از چهره های نفاق را آشکار کرد و مردم را با ماهیت پلید دستگاه حکومتی یزید آشنا ساخت.
احمدی اضافه کرد: امام سجاد(ع) در مسجد شام با ایراد خطبه غرا نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند و ثابت کردند همچون جدشان در مقابله با طاغوتیان ترسی به خود راه نمی دهند و بنی امیه را در خانه خود رسوا کردند، این مسئول تأکید کرد: مراسم خطبه خوانی امام سجاد(ع) که به یک سنت در ورامین تبدیل شده است، امسال نیز با حضور پرشور مردم مومن و متدین ورامین برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: این مراسم پنجشنبه 7آذرماه همزمان با شب شهادت امام سجاد(ع) از ساعت 20 در محسنیه شهید علیخانی شهرستان ورامین برگزار می شود و حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین، آیین خطبه خوانی را اجرا خواهند کرد.
احمدی بیان داشت: خوشبختانه هر سال شاهد حضور بیشتر مردم در این مراسم هستیم و هر ساله تعداد بیشتری از شهرستان های کشور در اجرای این خطبه نورانی همت می کنند.
معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین یادآور شد: خطبه امام سجاد(ع) برای اهل معرفت، سرشار از معارف ناب اسلامی است و به معنای حقیقی یک روضه کامل و مستند از حوادث کربلا در آن بیان شده است.
حجت الاسلام مهدی عطائی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خطبه آتشین امام سجاد(ع) برای اولین بار در شهرستان پیشوا و در جوار امامزاده جعفر(ع) این شهرستان برگزار می شود.
عضو فرهنگی آستان امامزاده جعفر(ع) پیشوا افزود: این مراسم جمعه 8 آذرماه و پس از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر نقش اساسی امام سجاد(ع) در کربلا افزود: ایشان در رکاب پدر بزرگوارشان، حضرت امام حسین(ع) در واقعه کربلا حضور داشت و مصلحت الهی بر این محقق شد که امام سجاد (ع) به بیماری مبتلا شود و در بستر بیماری قرار گیرد، زیرا اگر امام سجاد(ع) از واقعه کربلا جا نمی ماند شاید نسل امام حسین(ع) را منقطع می کردند، امام سجاد(ع) اولین روضه خوان سید وسالار شهیدان بود و روضه های ناب ایشان در این خطبه سند حقانیت قیام عاشوراست.
همزمان با ایام شهادت امام سجاد(ع)/
آیین خطبه خوانی امام سجاد(ع) در ورامین و پیشوا اجرا می شود
ورامین - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز شهادت حضرت زین العابدین(ع)، مراسم خطبه خوانی امام سجاد(ع) در شام در ورامین و پیشوا اجرا می شود.
معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه کربلا و قیام عاشورا بسیار بزرگ و تعیین کننده خط مشی آینده مسلمانان بود اما اگر خطبه آتشین حضرت سجاد(ع) در شام ایراد نمی شد، هیچگاه دستاوردهای این قیام به آیندگان نمی رسید.
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