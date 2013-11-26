۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

نعمتی با مهر عنوان کرد:

توسعه امامزاده فرزند علی(ع) همدان باید با هماهنگی میراث فرهنگی باشد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه توسعه امامزاده فرزند علی(ع) باید با هماهنگی میراث فرهنگی باشد، گفت: سعی بر این است که بتوان برای اخذ 2000 متر مربع زمین از شهرداری برای توسعه و گسترش بنای این امامزاده اقدام کرد.

 رحمت الله نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت امامزاده فرزند علی(ع) همدان اظهار داشت: این امامزاده بزرگوار فرزند بلافصل حضرت سید الساجدین امام زین العابدین(ع) است که در میدان باباطاهر شهر همدان واقع شده است.

وی ابراز داشت: به دلیل اهمیت و جایگاه امامزادگان در بین مردم شریف و دار المومنین همدان، مزار این امامزاده بزرگوار همیشه جزو زیارتگاه های شلوغ و پر جمعیت همدان بوده است.

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد با اداره کل میراث فرهنگی استان همدان افزود: به دلیل بنای تاریخی این امامزاده بزرگوار، توسعه و گسترش آن می بایست با هماهنگی میراث فرهنگی انجام پذیرد.

نعمتی در عین حال از تهیه نقشه های اولیه برای گسترش امامزاده فرزند علی(ع) بعد از تأیید میراث فرهنگی و ارجاع آن به شورای محترم شهر همدان خبر داد.

وی با اشاره به جلسه با اعضای شورای شهر همدان افزود: در این جلسه سعی بر این است که بتوان برای اخذ 2000 متر مربع زمین از شهرداری برای توسعه و گسترش بنای این امامزاده به توافق رسید.

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان روند پیشرفت این جلسات را خوب ارزیابی کرد و گفت: اعضای محترم شورای شهر همکاری و سعی فراوانی در این زمینه داشته اند.

نعمتی با بیان اینکه این جلسات ادامه خواهد یافت ابراز داشت: امیدواریم با همکاری اعضای شورای شهر و شهردار محترم همدان بتوان گامی بلند در راه توسعه این امامزاده بزرگوار برداشت تا زائرین از فضا و امکانات بهتری بهره مند شوند.

