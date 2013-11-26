24 تیم پزشکی به مناطق محروم ایلام اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان زمانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت هفته بسیج گروه های پزشکی امدادی بسیج جامعه پزشکی استان به روستاهای استان برای ارائه خدمات رایگان اعزام شدند

زمانی افزود: 24 تیم امدادی پزشکی سازمان بسیج پزشکی امدادی استان ایلام جهت ارائه خدمات ویزیت و آموزش های بهداشتی رایگان به روستاهای حاج بختیار و پارده اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این برنامه مردم اهالی روستا علاوه بر بهره مندی از ویزیت رایگان و داروی رایگان از خدمات آموزشی کارشناسان بهداشتی، تغذیه و مامایی بهره مند خواهند شد.

این مسئول اظهار داشت: در طول هفته بسیج 55 تیم پزشکی امدادی بسیج جامعه پزشکی به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

فرمانده سپاه امیرالمونین استان نیز گفت: در گرامیداشت هفته بسیج و با اجرای ویژه برنامه هایی یاد وخاطره 38 شهید گرانقدر اصناف و بازاریان استان گرامی داشته شده است.

سردار صادق حسنی مسئول اظهارداشت: در این یادواره جمعی از اصناف و بازاریان وجود داشتند.

سردار حسینی با اشاره به رشادتهای این شهیدان عنوان کرد: این شهیدان همواره در حفظ اسلام و ادامه راه امام تلاش کردند و اسلام را زنده نگه داشتند.

وی ادامه داد: این شهدا همواره با صبر ، استقامت ، بصیرت در دفاع از انقلاب اسلامی کوشیدند.