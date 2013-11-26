شهر اهواز با مشکل حاد آبگرفتگی مواجه است

قربانعلی سعادت نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آبگرفتگی معابر شهر اهواز در فصل بارندگی عنوان کرد: متاسفانه شهر اهواز از دیرباز با این مشکل مواجه بوده است و در هنگام بارندگی رفت و آمد در شهر برای شهروندان بسیار مشکل می شود.



وی افزود: با توجه به این مسئله که بافت شهری اهواز تغییر و گسترش یافته است اما خطوط لوله های فاضلاب همانهایی هستند که در 40 سال پیش تعبیه شده اند.



عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: شورای شهر اهواز پیگیر این مسئله بوده به همین منظور با سازمان آب و فاضلاب شهر اهواز نیز مذاکراتی انجام داده است. همچنین مدیرعامل این سازمان به شورا دعوت شده اما متاسفانه سازمان آب و فاضلاب شهر اهواز نسبت به این موضوع بی توجه است.



سعادت نیا عنوان کرد: این سازمان نسبت به حل این معضل برنامه مشخصی را ندارد اما به طور حتم شورای شهر اهواز پیگیر این مسئله هست و تا آنجا که در توان دارد برای حل این معضل تلاش خواهد کرد.



وی اظهار کرد: فاضلاب شهر اهواز برنامه ای را از بانک جامع دریافت و پیاده کرده اما متاسفانه به دلیل اینکه این برنامه از طراحی خوبی برخوردار نبود نتوانست مشکل آبگرفتگی معابر در شهر اهواز را حل کند.