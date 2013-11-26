شهر اهواز با مشکل حاد آبگرفتگی مواجه است

قربانعلی سعادت نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آبگرفتگی معابر شهر اهواز در فصل بارندگی عنوان کرد: متاسفانه شهر اهواز از دیرباز با این مشکل مواجه بوده است و در هنگام بارندگی رفت و آمد در شهر برای شهروندان بسیار مشکل می شود.
وی افزود: با توجه به این مسئله که بافت شهری اهواز تغییر و گسترش یافته است اما خطوط لوله های فاضلاب همانهایی هستند که در 40 سال پیش تعبیه شده اند.
عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: شورای شهر اهواز پیگیر این مسئله بوده به همین منظور با سازمان آب و فاضلاب شهر اهواز نیز مذاکراتی انجام داده است. همچنین مدیرعامل این سازمان به شورا دعوت شده اما متاسفانه سازمان آب و فاضلاب شهر اهواز نسبت به این موضوع بی توجه است.
سعادت نیا عنوان کرد: این سازمان نسبت به حل این معضل برنامه مشخصی را ندارد اما به طور حتم شورای شهر اهواز پیگیر این مسئله هست و تا آنجا که در توان دارد برای حل این معضل تلاش خواهد کرد.
وی اظهار کرد: فاضلاب شهر اهواز برنامه ای را از بانک جامع دریافت و پیاده کرده اما متاسفانه به دلیل اینکه این برنامه از طراحی خوبی برخوردار نبود نتوانست مشکل آبگرفتگی معابر در شهر اهواز را حل کند.
اهواز - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر اهواز گفت: تاسیسات فاضلاب شهر اهواز بسیار قدیمی هستند به همین دلیل کارایی مناسب برای دفع آب های سطحی در هنگام بارندگی را ندارند.
قربانعلی سعادت نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آبگرفتگی معابر شهر اهواز در فصل بارندگی عنوان کرد: متاسفانه شهر اهواز از دیرباز با این مشکل مواجه بوده است و در هنگام بارندگی رفت و آمد در شهر برای شهروندان بسیار مشکل می شود.
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