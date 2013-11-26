فرماندهی که مبتکر "مهندسی رزمی جنگ" شد/ سرداری که در پی بی نام و نشانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای ابتدای ماه آذر، یادآور شهادت مردی بزرگ و به نام است که ابتکارات و تفکرات وی در مهندسی جنگ رزمی در هشت سال دفاع مقدس زبانزد بود.

سردار شهید حجت ملا آقایی که از شاگردان ممتاز مدارس بود، در کنکور سراسری توانست در رشته برق قبول شود اما با شروع جنگ تحمیلی درس و آسایش را رها کرد و به جبهه رفت و هیچگاه به دانشگاه بازنگشت.

این سردار دلاور با ذهن خلاق خود، مهندسی رزمی جنگ در استان تهران را هدایت می کرد و به عنوان فرمانده گردان جهادگران استان تهران منشأ خدمات ارزنده ای در طول حیات گرانقدرش شد.

شهید حجت از ابتدای جنگ تحمیلی به جبهه رفت و تا 7 ماه مانده به پایان جنگ و شهادت غم انگیزش در جبهه ماند و رشادت ها و دلیری های وی برای همیشه تاریخ در ذهن و دل همرزمان و بسیجیان استان تهران به یادگار ماند.

سردار ملاآقایی در نبردهای متعددی توانست توانایی خود را نشان دهد اما عملیات کربلای 5 اوج هنر رزمی این سرباز ولایت را به نمایش گذاشت. منطقه ورامین و قرچک همواره به یاد شهید ملا آقایی است، شهیدی که برخی مکان های ورزشی و فرهنگی شهر قرچک به نام این شهید بزرگوار مزین شده است.

برگی از زندگی نامه سردار شهید ملا آقایی

شهید حجت در 28 بهمن ماه 1338 در خانواده ای متدین و مذهبی در شهر ری به دنیا آمد و از همان دوران کودکی توسط پدر و مادر با معارف ناب اهل بیت آشنا شد. این آشنایی سبب شد تا حجت به سمت مداحی سوق پیدا کند و از همان دوران طفولیت به مداحی اهل بیت عصمت و طهارت بپردازد.

عشق و علاقه حجت الله به سید و سالار شهیدان بی حد و حصر بود و سبب شد تا وی در شهرری هیئت علی اصغر(ع) را راه اندازی کند و تا زمانی که در شهر ری بود این هیئت را پابرجا نگه داشت. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در شهر ری گذراند و پس از قبولی در دانشگاه اراک برای تحصیل برق به این دانشگاه رفت.

در همین زمان بود که به همراه خانواده به ورامین نقل مکان کرد و در این شهرستان نیز از انجام فعالیت های فرهنگی و مذهبی دست برنداشت و در مسجد فاطمه الزهرا خیابان میرزایی همواره پای ثابت برنامه ها بود. با شروع جنگ تحمیلی در حالی که مشغول تحصیل در دانشگاه اراک بود، درس را رها کرد و به جبهه رفت و همواره دوست داشت در جنگ بدون اینکه شناخته بشود به مبارزه بپردازد، به همین خاطر مسئولیت فرماندهی جنگ را نمی پذیرفت.

اما رشادت های سردار ملا آقایی سرانجام وی را فرمانده گردان جهادگران رزمی کرد که نقش موثری در پیروزی های رزمندگان در جبهه ایفا کرد. وی از ابتدای جنگ تحمیلی در جبهه حضور داشت تا اینکه سرانجام در آذرماه 1366 در شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در قطعه 40 بهشت زهرا آرام گرفت.

شهید ملاآقایی در جهاد سازندگی ورامین نیز منشأ خدمات فراوانی بود و هنوز نیز پرسنل باسابقه جهاد ورامین خدمات این مرید امام را از یاد نبرده اند.

احترام به والدین را در رأس کارهایش قرار داده بود

برادر شهید ملاآقایی درباره ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجت مردی مهربان و رئوف بود و همواره سعی داشت تا به دیگران به خصوص پدر و مادرش محبت کند.

محمد ملاآقایی افزود: حجت بسیار دلسوز بود و بسیاری از کارهای خانه و منزل را انجام می داد و سعی داشت همواره بار کوچکی را در امور منزل برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: شهید حجت ازدواج هم کرده بود و حاصل این ازدواج یک فرزند شد، اما این مسائل هیچگاه باعث فراموشی هدف و آرمانهایش نگردید و همواره مرید رهبر و گوش به فرمان ولایت بود.

شهید حجت در رعایت بیت المال بسیار دقیق بود

همرزم شهید ملاآقایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: سردار ملاآقایی حرف اول را در جنگ می زد و نقش مهمی در ساماندهی مسائل جنگی داشت.

محمد مردی افزود: وی در پایگاه های بسیج نیز بسیار فعال بود و تأسیس پایگاه شهید خاوری نشان دهنده ارادت وی به بسیج و بسیجیان بود.

وی عنوان کرد: شهید حجت در رعایت بیت المال بسیار دقیق بود و زمانی که ماشین جهاد در اختیارش قرار داشت، هیچگاه به کارهای شخصی مبادرت نمی ورزید.

مردی ادامه داد: روزی پدر این شهید بزرگوار از وی می خواهد که کپسول گاز را پر کند و چون ایشان ماشین جهاد در اختیارش بود، ابتدا ماشین را در کنار مغازه پارک کرد و با خودروی دیگری برای انجام امر پدر رفت و معتقد بود که نباید از بیت المال برای انجام امور شخصی بهره برد.

اخلاص سردار ملاآقایی زبانزد بود

محمد حسین تاجیک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید ملاآقایی ویژگی های برجسته و مهمی داشت که این خصوصیات وی را به یک مرد بزرگ تبدیل کرد.

همسنگر شهید ملاآقایی افزود: شهید حجت اخلاص عجیبی داشت و این خلوص نیت وی همواره زبانزد بود و در کنار ایمان قوی، این سردار رشید اسلام را به یک نگین درخشان در جهادگران استان تهران بدل کرد.

وی یادآور شد: سردار ملاآقایی به معنای واقعی کلمه مرید ولایت بود و همواره گوش به فرمان امام راحل داشت تا فرمایشات ایشان را جامه عمل بپوشاند.

رییس جهاد کشاورزی ورامین ادامه داد: این شهید بزرگوار در تربیت نیروی انسانی اهتمام ویژه ای داشت و فقط به زمان حال فکر نمی کرد، بلکه معتقد بود برای سالهای آینده نیز باید کادرسازی کرد.

تاجیک اضافه کرد: این فرمانده جهادگر به معنای حقیقی یک مدیر و متفکر به نام بود و آوازه وی در مهندسی رزمی جنگ در جبهه همه را به حیرت واداشت.

این مسئول تأکید کرد: این شهید بزرگوار اگرچه فرمانده گردان بود اما هیچگاه خود را جدا از بچه ها نمی دانست و بسیار خاکی بود و دوست داشت بی نام و نشان به جبهه بیاید و چندین مرتبه نیز زمانی که فرمانده بود، به عنوان راننده در جبهه حضور یافت.