100 میلیارد تومان از بانک شهر وام می گیریم/ ساخت 51 تقاطع غیرهمسطح در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، آیین متمرکز افتتاح پروژه بلوار شهید مصطفی خمینی(ره) و بهره برداری از چند طرح عمرانی در منطقه پنج شهرداری کرج با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج، شهردار کرج، فرمانداران شهرستانهای کرج و فردیس، تعدادی از خانواده های معظم شهداء، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، فرماندهان نظامی و انتظامی و شماری از مسئولان معتمدین محلات و جمعی از شهروندان در محل بلوار جدید الاحداث شهید مصطفی خمینی(ره) شامگاه دوشنبه برگزار شد.

علی ترکاشوند شهردار کرج در این آیین ضمن گرامیداشت هفته بسیج، این ایام را یادآور رشادت های دریادلان بسیجی دانست و گفت: همانطور که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرموده اند؛ «بسیج لشکر مخلص خداست.» و امروز میهن اسلامی اقتدار و کیان خود را از دلاوری های آنان وام دارد.



وی افزود: تمامی آحاد ملت "بسیجی" هستند و امیدوارم مسئولان با قدر دانستن فرصت نوکری به ملت، خادمان خوبی برای مردم باشند.



ترکاشوند، با تشکر از حسن اعتماد شورای شهر برای انتخاب دوباره اش به عنوان "شهردار کرج" یادآور شد: شورای چهارم کرج بر اساس عهد و پیمانی که با مردم بسته، خود را "خادم" شهروندان می داند و خدمتگزاری صادقانه را سولوحه وظایفش قرار داده که شهرداری در این مسیر با شورای شهر یکدل و یکرنگ و همراه است.



وی به درخواست مدیر منطقه 5 شهرداری کرج برای موکول کردن آیین افتتاحیه پروژه ها به بعد از ماه های محرم و صفر اشاره و یادآور شد: در جلسه خصوصی به مدیر منطقه گفتم که هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم شریف نیست و مفتخریم که همیشه و همواره خادم شهروندان هستیم.



ترکاشوند، از زحمات مسئولان گذشته و کنونی برای به ثمر نشستن پروژه های عمرانی منطقه 5 شهرداری کرج تقدیر و تشکر کرد.

شهردار کرج با تصریح بر اینکه شهرداری یک شرکت سهامی عام است، افزود: شهرداری با درآمدهای حاصل از جیب مردم خدمت رسانی می کند و میزان مانور این سازمان در تعریف و اجرای پروژه های شهری به چندین آیتم به ویژه رونق ساخت و سازهای شهری بستگی دارد که در صورت خلل در بحث های درآمدی، بهره برداری از پروژه های شهری نیز به تاخیر می افتد. به همین علت و با توجه به رکود اخیر در ساخت و سازهای شهری، شورای شهر برای جلوگیری از بروز تاخیر در بهره برداری از پروژه ها با دریافت 100 میلیارد تومان تسهیلات از بانک شهر موافقت کرد که ان شاء الله به زودی جذب می شود.

وی تاکید کرد: با افت درآمدهای حاصله، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی بهترین گزینه برای جلوگیری از بروز تاخیر در بهره برداری از پروژه های عمرانی است.

وی تصریح کرد: حتی در صورت استقراض از سیستم بانکی و دریافت وام تن به رکود و کندی پروژه های شهری نمی دهیم و خدمتگزاری به مردم در سولوحه وظایف ما قرار دارد.



ترکاشوند در بخشی دیگر از سخنانش از برگزاری نشست مشترک با فرماندار جدید کرج به منظور بررسی راههای تقویت تعامل و همکاری های دو جانبه خبر داد و اظهار داشت: خدمت به مردم فصل مشترک ادبیات دولت و مدیریت شهری است و شهرداری و فرمانداری بر تسریع در روند خدمات رسانی و از میان برداشتن موانع پیش رو تاکید دارند.



به گفته شهردار کرج با دریافت تسهیلات از "بانک شهر" روند احداث پروژه هایی از جمله بازگشایی محور درختی و پروژه پل "سوم خرداد" به قوت خود باقی می ماند و طبق جدول زمانبندی پیش می رود.

51 تقاطع غیرهمسطح در کرج احداث می شود



شهردار کرج "ترافیک" را یکی از چالش های اساسی شهر کرج یاد کرد و گفت: احداث دو تقاطع در شهر فردیس، تقاطع چهارراه دانش آموز، تقاطع درختی و میدان مادر و تقاطع حافظ از جمله پروژه های در دستور مدیریت شهری کرج برای تسکین جزئی آلام شهر در حوزه ترافیک است.



ترکاشوند افزود: با تهیه طرح جامع مطالعاتی حمل و نقل شهر کرج و تصویب آن در شورای عالی ترافیک استان و کشور بالغ بر 51 تقاطع غیر همسطح در شهر احداث می شود که ساخت هر کدام بالغ بر 30 تا 90 میلیارد تومان اعتبار می خواهد.



وی تعریض پل فرسوده حصارک را از دیگر گام های مدیریت شهری در حوزه کنترل ترافیک برشمرد.



ترکاشوند در پایان از تلاشها و اقدامات "علیرضا رحیمی" مدیر و سایر زحمتکشان منطقه 5 شهرداری کرج برای به ثمر رساندن پروژه های عمرانی تقدیر و تشکر به عمل آورد.

برای خدمت یا راهی خواهیم یافت، یا راهی خواهیم ساخت



در ادامه این مراسم مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با اشاره به اقدامات انجام شده در این منطقه اظهار داشت: برای خدمت به مردم یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.



علیرضا رحیمی پروژه های مدیریت شهری را تحفه ای ناقابل برای شهروندان دانست و گفت: از حمایت های بی دریغ شورای اسلامی شهر، مدیران شهرداری مرکز و شهروندان عزیز برای به ثمر نشستن پروژه های امروز صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم لایق محبت های عزیزان باشم. هر تلاشی که صورت می گیرد، برای تامین رفاه و آسایش شهروندان است و اگر چنین نیتی در میان نباشد، لزومی برای تحمل سختی های فراوان وجود ندارد.



مدیر منطقه 5 شهرداری کرج، شهروندان را سهامداران اصلی شهر دانست و یادآور شد: شهروندان بزرگ ترین سرمایه های مادی و معنوی شهر هستند و از طریق همفکری و جلب مشارکت آنان می تواند افق های روشنی پیش روی شهرمان قرار داد.

منطقه 5 کرج در حال گذر از دوران مشکلات به دوران شکوفایی است



رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز در ادامه این مراسم در سخنان کوتاهی با بیان اینکه منطقه 5 شهرداری کرج در حال گذر از دوران مشکلات به دوران شکوفایی است،گفت: در سالهای گذشته منطقه 5 شهرداری کرج از انبوهی از مشکلات و معضلات رنج می برد که با اقدامات و تلاش مدیریت شهری و همکاری شهروندان رفته رفته از حجم مشکلات کاسته شد و در مسیر شکوفایی قرار دارد.



محمود دادگو اظهار داشت: تنها در سایه اتحاد و اتفاق و یکدلی است که می توانیم رفاه مردم را تامین کنیم.



وی افزود: انتخاب ترکاشوند برای دومین بار به عنوان شهردار کرج از جهات مختلف حائز اهمیت است و اینکه یک نفر دو مرتبه رای اعتماد شورای شهر را کسب کند، نشان از توانمندی های فردی و مدیریتی وی دارد.

شهردار کرج باید پاسخگوی 21 عضو شورای شهر باشد



دادگو با تاکید بر اینکه شورای شهر خواستار رفع نقاط ضعف در بحث های مدیریتی است، خطاب به حضار گفت که وظیفه شهردار در دوره جدید مسئولیت سنگین تر شده است و باید پاسخگوی 21 عضو شورای شهر باشد.



وی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره رزمندگان اسلام گفت: مشارکت مردم رمز پیروزی در کارهاست و بدون همکاری و هفکری آنها حداقل 50 درصد کارها روی زمین می ماند و عقب تر از زمان مقرر به انجام می رسد.

همچنین شماری از شهروندان طی این مراسم از تشدید ترافیک در سطح شهر گلایه مند بودند و ورود جدی مدیریت شهری به ماجرا را خواستار شدند؛ اصرار بر اجرای دوباره طرح زوج و فرد خودروها از مطالبات آنان بود.

براسا این گزارش، احداث پروژه بلوار شهید مصطفی خمینی(ره) به طول 2.3 کیلومتر و عرض 25 مترمربع با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال، پارک بهار با شش هزار مترمربع مساحت و اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان، پیست دوچرخه سواری با 2.1 کیلومترمربع مساحت، نصب سه آبنما در سطح منطقه، المان معبود، تراش و روکش آسفالت 65 معبر منطقه به تناژ 40 هزار تن و اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال و راه اندازی اتوماسیون شهرسازی از جمله پروژه هایی بود که روز گذشته مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و تندیس از عوامل اجرایی پروژه ها و جمعی از مدیران شهری کرج تجلیل به عمل آمد.



موسیقی آیینی ویژه استانهای جنوبی کشور نیز با هنرنمایی چند تن از جوانان هنرمند اجرا شد.