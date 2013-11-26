1000 تن کرفس در پارس آباد برداشت شد

حسن روحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال زراعی جاری 12 هکتار از اراضی پارس آباد به زراعت کرفس اختصاص یافته بود که عملیات برداشت آن در حال اتمام است.

وی با بیان اینکه پبش از این کاشت کرفس در این شهرستان رواج نداشته است، افزود: کشاورزان این منطقه چند سالی است که تولید محصول کرفس را در پارس‌آباد آغاز کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی پارس‌آباد با اشاره به استقبال گسترده برای کاشت این محصول طی سال های اخیر ادامه داد: اختصاص 12 هکتار از اراضی مستعد پارس‌آباد برای کاشت این محصول نشان داده که می توان در این زمینه سرمایه گذاری کرد.

وی به برداشت 80 تن محصول کرفس به ازای هر هکتار اشاره کرد و متذکر شد: خواص درمانی این گیاه بسیار بالا بوده و با برخورداری از ویتامین C و آنتی‌اکسیدان، به گیاه ضد سرطان معده معروف است.

روحی از صدور این محصول به بازارهای داخل استان و خارج از استان خبر داد و تاکید کرد که با توسعه کاشت این محصول می توان ارزش صادراتی آن را افزایش داد.