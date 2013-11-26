اجرای سیستم مدیریت کیفی در بهزیستی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه کاظمی، حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی برای سازمان‌های امروزی را یک نیاز و ضرورت اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد.

وی اظهار داشت: حرکت در مسیر ارتقا و پیشرفت، مستلزم تغییر مثبت و سازنده در همه ابعاد سازمانی است و چنین تغییری نیازمند ارتقای نوآوری، خلاقیت و مسوولیت‌پذیری سازمان است.

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری بهزیستی استان زنجان ابزارهای مؤثر را موجب حصول بهتر در رشد و بالندگی سازمان عنوان کردوگفت: اصلاح و بهبود وضعیت، توجه به خلاقیت‌ها و نوآوری‌های سازمانی و توجه به ساختار سازمانی به عنوان یک سیستم مدیریت کیفی جزو ابزارهای مؤثر در مدل تعالی سازمانی است.

کاظمی همچنین از برگزاری اولین آزمون تعالی سازمانی بین کارکنان بهزیستی خبر داد و افزود: کارکنان بهزیستی ضمن آشنایی و شناخت با معیارهای مدل تعالی سازمانی به منظور اجرایی کردن اهداف، برنامه‌ها و معیارهای مشخص شده در سازمان همگام شده‌اند.

وی تاکید کرد: بهزیستی استان زنجان با استقرار مدیریت بهینه موفق به کسب مدیریت کیفیت یا ایزو شده است.

تکواندوکاران نوجوان زنجان جهت اعزام به مسابقات قهرمان کشوری مشخص شدند

تکواندوکاران نوجوان زنجان جهت شرکت در رقابت های درون اردویی و اعزام به مسابقات قهرمانی کشور مشخص شدند.

برای انتخاب ورزشکاران شایسته و برتر یکدوره مسابقات استانی در خانه تکواندو زنجان برگزار شد. در این مسابقات که چهارم آذرماه جاری و با حضور 100 تکواندوکار و قضاوت 18 داور انجام شد نفرات برتر 10 وزن شناخته شدند.

ˈحسن حیدری ، امیرحسین محمدی ، جلال محمدی ، حسن عباسی ، سیدامیرحسین موسوی ، محمدرضا اسلامی ، محمد افشاری ، مسعود هاشملو ، امیرحسین بیات و پوریا شکورلیˈ به ترتیب به عنوان نفرات برتر وزن اول تا دهم معرفی شدند.

این ورزشکاران منتخب و برگزیده در مسابقات درون اردویی که روز چهارشنبه هفته جاری با حضور ملی پوشان زنجانی در خانه تکواندو زنجان انجام می شود شرکت خواهند داشت تا مجوز حضور در مسابقات قهرمانی کشور را اخذ کنند.

این رقابت ها از 12 آذرماه جاری به مدت دو روز و به میزبانی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.