هیچگونه تغییر کاربری در اراضی پارک ملی بوجاق انجام نشده است

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مزایده زمین های پارک ملی بوجاق افزود: سازمان حفاظت محیط زیست برای ممانعت از واگذاری و تغییر کاربری بخش کوچکی از اراضی پارک ملی بوجاق که سند آن به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صادر شده اهتمام ویژه داشته است.

وی همچنین از عدم مزایده اراضی مزبور خبر داد و اظهارداشت: هر چند آگهی مزایده منتشر شد اما منجر به برگزاری مزاید نشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: هیچگونه ناتوانی، ضعف، کم کاری و چوب حراج زدنی از سوی محیط زیست در زمینه نگهداری این اراضی و حفظ کاربری آن اعمال نشده است.

وی ادامه داد: رایزنی های سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام راحل ادامه داشته به گونه ای که مقرر شد تا برای واگذاری یا هبه کردن اراضی موصوف به محیط زیست، تقاضایی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.