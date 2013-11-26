نتایج تکمیل ظرفیت کنکور 92 فردا اعلام می شود/ قبولی 5300 نفر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی 5 هزار و 314 نفر از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کنکور 92 فردا منتشر می شود و از این تعداد 2 هزار و 612 نفر معادل 49.15 درصد زن و 2 هزار و 702 نفر معادل 50.85 درصد مرد هستند.

وی اضافه کرد: کلیه پذیرفته شدگان باید در روزهای دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 آذرماه و بر اساس مدارک اعلام شده برای ثبت نام به دانشگاه های محل قبولی مراجعه کنند.

توکلی اظهار داشت: اسامی پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز کنکور 92 نیز در روز یکشنبه 10 آذرماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

به گزارش مهر، 41 هزار و 580 نفر در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 92 ثبت نام کرده بودند.