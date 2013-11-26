دلایل بالا بودن آمار شکایت از متخصصان زنان و زایمان/ 3 فاکتور کلیدی در افزایش شکایتها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، از مجموع پرونده هاي مورد بررسي در كميسيونها يك هزار و 927 مورد مربوط به شكايات ناشي از قصور پزشكي بود كه 818 مورد آن منجر به محكوميت و يكهزار و 109 مورد منجر به تبرئه پزشك شد.

بر اساس اين گزارش آمار پرونده هاي قصور پزشكي در نيمه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3.3 درصد بيشتر شده‌است. در اين مدت و با توجه به رشته هاي تخصصي گروههاي پزشكي، جراحي زنان و زايمان با 271 مورد بيشترين تعداد شكايت در حوزه قصور پزشكي را داشته است. پس از آن به ترتيب جراحي عمومي با 211 مورد، ارتوپدي با 205 مورد، دندان‌پزشكي با 191 مورد، جراحي پلاستيك با 141 مورد و‌ گوش و حلق و بيني با 119 مورد بيشترين موارد شكايت در نيمه اول امسال را داشته اند.

گزارشهای سازمان نظام پزشکی ایران نیز نشان می دهد که متخصصان زنان و زایمان، پزشکان عمومی، ارتوپدها و جراحان به ترتیب مقامهای اول تا چهارم بیشترین شکایات پزشکی را به خود اختصاص داده‌اند.

اما دکتر ایرج خسرونیا رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع بالا بودن آمار شکایت از متخصصان زنان و زایمان را رد کرد و گفت: آماری که من قرار است به وزارت بهداشت ارائه دهم، تنها 24 مورد شکایت از متخصصان زنان و زایمان در مدت یک سال بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تعداد شکایتها از متخصصان زنان و زایمان در این سالها خیلی کم شده است، افزود: آمارها نشان می دهد که میزان مرگ و میر نوزادان و مادران باردار در حین زایمان، کاهش یافته است.

معاون سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: بررسیها و گزارشهای ما نشان می دهد که آمار شکایت بیماریهای قلبی و مرگهای ناگهانی، به مراتب بیشتر از زنان و زایمان است.

در همین حال دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: آمار به تنهایی قابل ارائه نیستند. بلکه باید ببینیم چرا این آمار بالاست.

وی با اعلام اینکه در بخش بیماران بستری در بیمارستانها، بیشترین شکایتها مربوط به جراحی، ارتوپدی و زنان و زایمان است، گفت: شکایت از این سه رشته پزشکی در سالهای مختلف بالا و پایین می شود.

فتاحی در تشریح دلایل بالا بودن شکایت از پزشکان زنان و زایمان، افزود: ابتدا باید ببینیم این شکایتها در چه میزان از جامعه آماری ارائه می شود. قطعا وقتی تعداد پزشکان بیشتر باشد، آمار شکایت نیز بالا می رود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران همچنین به نوع عمل جراحی اشاره کرد و گفت: عمل جراحی انتخابی با اورژانسی خیلی تفاوت دارد و این در حالی است که اغلب زایمانها به صورت اورژانسی انجام می شود. قطعا عوارض اعمال جراحی اورژانسی مشابه جراحی انتخابی نیست.

وی با اشاره به 3 فاکتور مهم برای بررسی دلایل شکایتها از جراحان زنان و زایمان، افزود: فراوانی جامعه پزشکی باید محاسبه شود. همچنین، فراوانی اقدامات درمانی و اورژانسی نیز، دو فاکتور دیگری هستند که باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوان دلایل بالا بودن شکایتها از متخصصان زنان و زایمان را بررسی کرد.

فتاحی تاکید کرد: وقتی این 3 فاکتور را در کنار هم قرار می دهیم، می بینیم که تعداد شکایتها از متخصصان زنان و زایمان، عادی است. زیرا، آمار متخصصان زنان و زایمان در مقایسه با سایر جامعه آماری متخصصان پزشکی بالاست. همچنین نیمی از مراجعات به این دسته از متخصصان، زنان هستند. ضمن اینکه خیلی از اقدامات درمانی متخصصان زنان و زایمان، اورژانسی است که عوارض این قبیل اعمال جراحی اورژانسی به نسبت جراحی های انتخابی، بیشتر است.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران معتقد است که ارائه آمار شکایتها از پزشکان، بدون توجه به دلایل بروز آنها، قضاوت عادلانه ای نیست.