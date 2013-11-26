تجلیل از استاد حبیب چایچیان (حسان) در هفتمین «شب شاعر»

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تجلیل از 6 شاعر برجسته انقلاب در سلسله نشست‌های «شب شاعر»، در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام) هفتمین جلسه از این نشست‌ها با تجلیل از شاعر پیشکسوت آیینی و انقلابی، استاد حبیب چایچیان ـ معروف و متخلص به حسان ـ برپا خواهد شد.

حبیب چایچیان که بیش از 86 سال از عمر او می‌گذرد، یکی از قدیمی‌ترین شاعران اهل بیت (علیهم السلام) است. او که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف سرودن اشعاری در وصف این ذوات مقدسه کرده، تاکنون سه دیوان شعر با نام‌های «ای اشک‌ها بریزید»، «خلوتگاه راز» و «زمزمه‌های قلب من» روانه بازار نشر کرده است.

البته این سه کتاب ـ که همگی مضامین عاشورایی و آیینی ـ همه اشعار استاد حسان نیست؛ چرا که با خود عهد کرده در زمان حیاتش دیگر کتابی منتشر نکند.

در هفتمین جلسه‌ «شب شاعر» با حضور و سخنرانی فرهیختگان و شاعرانی چون حاج علی انسانی، سعید حدادیان، علیرضا قزوه، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، محمدعلی مجاهدی (پروانه)، محمدمهدی سیار، عباس براتی‌پور و... از یک عمر تلاش استاد حبیب چایچیان (حسان) در سرودن اشعار مذهبی تجلیل و تقدیر خواهد شد.

این نشست امروز سه‌شنبه 5 آذر 92 از ساعت 15، از طرف سازمان هنری رسانه‌ای اوج در محل این سازمان به نشانی «خیابان طالقانی، روبروی سینما فلسطین، خیابان برادران مظفر شمالی، شماره 98، نخلستان اوج» برگزار خواهد شد.