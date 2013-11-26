راه اندازی شهرک صنایع هوایی در فرودگاه امام خمینی/ ایجاد مرکز مسافر و بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیمحمد نوریان در چهارمین نمایشگاه توانمندی هوایی و فضایی با اشاره به مزیت های حمل و نقل هوایی افزود: حمل و نقل هوایی سریعترین و ایمن ترین نوع حمل و نقل و همچنین برخورداری از فناوری های پیشرفته است ضمن آن که تاثیرات زیادی در تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی قرن 21 را قرن حمل و نقل هوایی توصیف کرد و اظهار داشت: پایه اصلی در ساختارهای جدید تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی صنعت حمل و نقل هوایی است. این صنعت همچنین نقش مهمی در اقتصاد بین الملل و رشد تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دارد.

وی با تاکید بر این که تا کنون 5 وزیر به دلیل سقوط هواپیما به چالش کشیده شده و استیضاح شده اند ادامه داد: این امر نشان دهنده اهمیت حمل و نقل هوایی در کشورها است.

نوریان افزایش ایمنی را از اهداف راهبردی این صنعت نام برد و در عین حال یادآور شد: با هر پرواز هواپیمایی معادل 100 هزار ماشین محیط فرودگاه را آلوده می کند این در شرایطی است که به زودی استانداردهای هوایی از سوی اروپا وضع خواهد شد که در این صورت یا برخی از هواپیماهای ما برای تردد در اروپا ممانعت ایجاد می شود و یا باید عوارض آلودگی هوا را بپردازند تا بتوانند وارد آسمان اروپا شوند.

وی با اشاره به اقدامات کشور در حوزه ملی و بین المللی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: از جمله عناصر مورد نیاز برای این صنعت فرودگاه است که در حال حاضر شرایط مطلوبی برای پذیرش مسافران و بار در فرودگاه های کشور حاکم نیست که در سال جاری اقداماتی برای روانسازی بار و مسافر در فرودگاه ها اجرایی خواهد شد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی با تاکید بر نظارت بر استانداردهای سازندگان وسایل پرونده، قطعات مورد نیاز صنعت هوایی و تجهیزات پشتیبان را از دیگر اقدامات کشور در حوزه ملی نام برد و اضافه کرد: در سال های اخیر گروه های متعددی در حوزه ساخت هواپیما وارد شده اند ولی هواپیماهای ساخته شده نتوانستند مشکلی از کشور رفع کنند. از این رو توسعه بخش های تحقیق و توسعه در واحدهای طراحی از ضروریات است.

وی صنعت هوایی را نمادی از توسعه یافتگی کشورها و افزایش امنیت و ایمنی کشورها دانست و اظهار داشت: در حال حاضر ایران در منطقه ژئوپلتیک قرار دارد به گونه ای که در نقطه تلاقی شرق و غرب و شمال و جنوب دنیا قراردارد ولی در حال حاضر نه هاب مسافر در منطقه را داریم و نه هاب بار در منطقه را.

نوریان با بیان اینکه ایجاد هاب مسافر و بار در منطقه یکی از برنامه ای برنامه پنجم توسعه است، یادآور شد: در این راستا امیدواریم که فرودگاه بین المللی در این زمینه بتواند نقش مهمی ایفا کند از این رو با تصویب دولت اساسنامه شهرک فرودگاهی امام خمینی(ره) عرضه شده است.

وی در این باره خاطرنشان کرد: فرودگاه امام خمینی(ره) در منطقه ویژه اقتصادی است که از این ظرفیت می توانیم برای حمایت از شرکت های هوایی استفاده کنیم.