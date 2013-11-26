اثرات منفی تخریب جنگلهای شمال/ نرخ بالای بیکاری در غرب مازندران

شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وقتی نرخ بیکاری بالاست و گرانی وجود دارد و تامین حوائج مردم سخت می شود، مردم به منابع اطراف خود فکر می کنند و ضعف درآمدی را از طرق مختلف تامین می کنند.

وی اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی با ضعف درآمدی مردم ممکن نیست و فقر قطعا با تخریب منابع طبیعی در همه جوامع هماهنگ است.

اولویت با تکمیل پروژه های نیمه تمام است

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس به طرحهای در دست اجرا در کمیسیون مربوطه اشاره کرد و گفت: مهمترین موضوع بودجه برای سال آینده است و با توجه به تنگناههای درآمدی، تکمیل پروژه های نیمه تمام با پیشرفت بالا در اولویت است.

شریعت نژاد افزود: متاسفانه در غرب مازندران از این قبیل طرح ها کمتر داریم و تمام تلاش این است که طرحهایی که توجیه اقتصادی بالایی دارد برای توسعه و رفاه منطقه در بودجه وارد کنیم.

وی عنوان کرد: امیدواریم با لغو تحریمها منابع درآمدی کشور ارتقا یابد و سبب شتاب در اجرای طرح ها شود.

وی افزود: در کمیسیون منابع طبیعی طرح مبارزه با آلودگی هوا و طرح اصلاح اساسنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بدجه بخش کشاورزی از مهمترین طرحهای دردست بررسی است.

این نماینده مجلس افزود: در حوزه شهرستان در تلاش هستیم تا بیشتر تدابیر مدیریتی را بکار گیریم و با توجه به مشکلاتی که وجود دارد طوری برخورد کنیم تا برخی گره ها را با اعمال مدیریت راهگشا باشیم.

وی عنوان کرد: تسهیل برای سرمایه گذاری سرمایه گذرانی که علاقمند به سرمایه گذاری در منطقه هستند، نیز به جد پیگیری می شود.

نرخ بالای بیکاری در غرب مازندران

شمس الله شریعت نژاد به آمار نرخ بیکاری در حوزه انتخابیه اشاره و اضافه کرد: نرخ بیکاری در شهرستانهای رامسر، عباس آباد و تنکابن بالاتر از میانگین استانی و کشوری است.

وی افزود: غرب مازندران در حوزه بیکاری مشکلات زیادی دارد، زیرا ظرفیت سازی در حوزه اشتغال در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات نشده است.

این نماینده مجلس یادآورشد: اگر میانگین واحد اراضی را درنظر بگیریم، محدودیت اراضی و تراکم جمعیت در غرب مازندران بیش از سایر مناطق است.