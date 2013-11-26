داور کرمانشاهی مسابقه لیگ برتر کشتی را قضاوت می کند

نایب رئیس هیات کشتی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: منصور کیانی داور بین المللی کشتی کرمانشاه به عنوان یکی از داوران وسط دیدار تیم های هيأت كشتي رستم كلا و موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج سبزوار انتخاب شده است.

شهرام لرستانی خاطرنشان کرد: کیانی از جمله داوران مطرح کشتی آزاد کشورمان است که سابقه قضاوت در مسابقات جام جهانی کشتی را نیز در کارنامه دارد.

وی افزود: سيد محمد عابد هاشمي نسب از تهران، علي زارع شريف از اصفهان و علي اكبر صوفي از تهران دیگر داورانی هستند که در کنار کیانی این مسابقه را قضاوت خواهند کرد.

گفتنی است، مسابقه کشتی تیم های هيأت كشتي رستم كلا و موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج سبزوار روز جمعه هشت آذرماه در سالن امام رضا (ع) رستم کلا برگزار خواهد شد.