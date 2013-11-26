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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۰

داور کرمانشاهی مسابقه لیگ برتر کشتی را قضاوت می کند

داور کرمانشاهی مسابقه لیگ برتر کشتی را قضاوت می کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: اسامی داوران مسابقه کشتی هيئت كشتي رستم كلا و موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج سبزوار از سری مسابقات لیگ برتر اعلام شد که بر این اساس داور کرمانشاهی و بین المللی کشورمان این مسابقه را قضاوت خواهد کرد.

نایب رئیس هیات کشتی کرمانشاه  در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: منصور کیانی داور بین المللی کشتی کرمانشاه به عنوان یکی از داوران وسط دیدار تیم های هيأت كشتي رستم كلا  و موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج سبزوار انتخاب شده است.

شهرام لرستانی خاطرنشان کرد: کیانی از جمله داوران مطرح کشتی آزاد کشورمان است که سابقه قضاوت در مسابقات جام جهانی کشتی را نیز در کارنامه دارد.

وی افزود: سيد محمد عابد هاشمي نسب از تهران، علي زارع شريف از اصفهان و علي اكبر صوفي از تهران دیگر داورانی هستند که در کنار کیانی این مسابقه را قضاوت خواهند کرد.

گفتنی است، مسابقه کشتی تیم های هيأت كشتي رستم كلا  و موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج سبزوار روز جمعه هشت آذرماه در سالن امام رضا (ع) رستم کلا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2183161

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