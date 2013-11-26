موفقیت در مذاکرات ژنو مهر تاییدی بر اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه در همایش حماسه حضور و تجمع بزرگ بسیجیان سلحشور شهرستان سنندج اظهار داشت: نتیجه مذاکرات ژنو اقتدار نظام اسلامی و تحقق آرمان های مقام معظم رهبری را به جهانیان نشان داد.

وی نتیجه موفق مذاکرات ژنو را مهر تائیدی بر اقتدار نظام اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: این دستاوردها حاصل آرمان ها و اهداف متعالی انقلاب و رهبری است.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: دست نکشیدن از ادامه حرکت در مسیر دستیابی به انرژی هسته ای موفقیتی بزرگ در بدنه نظام بود که ادامه راه شهدای هسته ای بیانگر این موفقیت است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: در این مذاکرات، حقانیت هسته ای ایران بر همگان ثابت شد و شهدای هسته ای بسیجی وار در راه تحقق آرمان والای انقلاب تلاش کردند.

وی بیان کرد: هدف ایرانیان رسیدن به حق و پایمال نکردن آن است و در تمام صحنه ها حضور قشر روشنفکر بسیج ضامن تحقق این هدف بزرگ است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی اظهار داشت: باید در تمام عرصه ها بسیج حضور سازندگی داشته باشد تا مانع ورود و حضور دشمن شود.

در ابتداي اين نشست فرمانده سپاه سنندج نيز گزارشي از وضعيت سازماندهي نيروهاي بسيجي در اين شهرستان را ارائه كرد.