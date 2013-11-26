تفکیک جنسیتی در مدارس ابتدایی کهگیلویه/ پنج مدرسه هنوز مختلط اند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فاطمی زاده صبح سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه این شهرستان افزود: در سال جاری 487 کلاس درس در مقطع ابتدایی در سطح شهرستان کهگیلویه در حال فعالیت هستند که از این تعداد 121 کلاس پسرانه، 112 کلاس دخترانه و 254 کلاس چندپایه روستایی یا مختلط هستند.

وی رشد آموزشی سال گذشته در مقطع ابتدایی در این شهرستان را 98.61 درصد قبولی عنوان کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه از سال تحصیلی 90-91 تاکنون 12 مدرسه ابتدایی در روستاهایی که در گذشته فاقد مدرسه بودند احیا شده است، اظهار داشت: در حال حاضر پوشش تحصیلی در سطح این شهرستان به طور 100 در صد انجام گرفته است.

فاطمی زاده به اجرای طرح هزار لبخند برای ایجاد نشاط در مدارس ابتدایی اشاره کرد و بیان داشت: جشنواره سلامت ویژه نوآموزان ابتدایی شامل سفره سلامت، مسابقه تند رستی و نمایش عروسکی، کارگاه تخصصی قرآن، هنر، نقاشی و کاردستی ویژه مربیان پیش دبستانی از دیگر طرح ها هستند.

وی اجرای جشنواره قصه گویی ویژه پایه اول ابتدایی، جشنواره املانویسی ویژه پایه دوم ابتدایی، جشنواره سودوکو ویژه پایه سوم ابتدایی، جشنواره حفظ جزء سی ام قرآن ویژه پایه چهارم ابتدایی، جشنواره ریاضی ویژه پایه پنجم ابتدایی و جشنواره کار و فناوری ویژه پایه ششم ابتدایی را از برنامه هایی نام برد که در حال حاضر در این شهرستان در حال اجرا هستند.

وی بیان کرد: شش معلم به عنوان سرگروه تمام وقت آموزشی در سطح این شهرستان، روزانه از مدارس ابتدایی با برنامه ریزی منسجم و منظم بازدید می کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه همچنین هدف از یکدست کردن لباس دانش آموزان را ایجاد فضای بانشاط و رفع تبعیض اجتماعی دانست.