کارگروه مدیریت واحد شهری مشکلات شیراز را برطرف می کند

غلام مهدی حقدل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فاصله استانداری و شوراها باعث بروز مشکلات در گذشته شده بود افزود: خوشبختانه آنچه که امروز در شیراز اتفاق افتاده همکاری و همدلی استانداری و شورای شهر شیراز است که این مهم می تواند توسعه و پیشرفت شهر شیراز را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: کارگروه مدیریت واحد شهری به پیشنهاد شورای شهر شیراز راه اندازی شد که استانداری نیز در آن حضور فعال دارد تا از این طریق مشکلات چندین ساله شهر شیراز برطرف شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه مباحث مهم شهری از جمله رفع موانع سرمایه گذاری در شیراز در این کارگروه مورد بحث قرار گرفته است، گفت: ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، جمع آوری معتادین و متکدیان، بحث دختران و پسران خیابانی از دیگر مواردی بود که در این کارگروه به نتیجه مثبتی رسید و قرار شد صورت جلسه را به شورا ارسال کنند و در آنجا نیز تصویب و برای اجرا ارایه شود.

حقدل افزود: بحث خدمات رسانی به روستاهای تازه الحاق شده به شهر شیراز نیز مطرح است که باید با توجه به شرایط موجود بحث خدمات رسانی از جمله آب، برق، گاز و تلفن آنها را پیگیری کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: شهرداری شیراز باید از این فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کند و منابع درآمدی جدید تعریف شود زیرا نباید با افزایش عوارض مشکلات جدید را برای شهروندان ایجاد کرد.