نمایندگان استان البرز در شورای عالی استانها مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی استان با انتخاب هیئت رئیسه سنی، انتخابات هیئت رئیسه شورای استان برگزار شد و بدین ترتیب؛ ناصر گروسی به عنوان رئیس شورای اسلامی استان، محمد نقدینه نایب رئیس شورای استان و دکتر مریم درهم بخش به عنوان منشی شورای اسلامی استان انتخاب شدند.



بر اساس این گزارش همچنین اسحاق میر ابوالقاسمی، رضا فیروز رنجبر و خانم مریم درهم بخش به عنوان شورای عالی استان ها انتخاب شدند.



اسحاق ابوالقاسمی به عنوان نماینده شورای استان در هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات منصوب شد.



اخلاق مداری در مدیریت شهری نهادینه شود



سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در اولین جلسه شورای استان با تاکید بر نهادینه کردن اخلاق مداری در مدیریت شهری عنوان کرد: با وحدت، همدلی در مدیریت شهری اخلاق‌مداری را نهادینه کنیم.

مجید سریزدی با بیان این مطلب گفت: شناسایی ظرفیت‌ها و اولویت‌بندی نیازهای استان در حوزه‌های مختلف، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای شهر و بخش‌ها و ارائه پیشنهادات مختلف در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و ... از جمله ضروریت هایی است که باید در برنامه توسعه ای استان مدنظر قرار گیرد.



وی تصریح کرد: از آن جایی که این استان از ظرفیت‌های بی‌بدیلی در زمینه های مختلف برخوردار بوده و دارای موقعیت ویژه و استراتژیک نسبت به سایر استان ها است می توانیم نمونه و الگوی مناسبی در حوزه های مختلف؛ شهری، عمرانی و سرمایه گذاری باشیم.



سریزدی گفت: رشد شهری در سایه تعامل و همدلی و مدیریتی فراگیر و جامع یکی از مهم‏ترین نیازمندی‏هایی است که امروز شهروندان از مسئولان و شوراها انتظار دارند و باید به خوبی به آن پاسخ داده شود.



وی در ادامه تصریح کرد: مجریان برنامه ریزی در سطح استان با زمینه سازی و بسترسازی در استان نوپای البرز با نیازمندی‏هایی در حوزه شهری مواجه هستند از این رو می طلبد پنجره‏های جدیدی به سوی شهری مدرن و پیشرفته با وحدت و همدلی در استان گشود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تاکید کرد: با توجه به استعداهای نهفته و آشکاری که در استان وجود دارد باید توسعه متوازن را در مورد توجه قرار داد تا با جذب سرمایه‏گذار و استفاده بهینه از توانمندی‏های بخش خصوصی مسیر توسعه استان را هموارتر کرد.







