"نیکلاس بنتنر" بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم آرسنال که پیش از این به دلیل سرعت بیش از حد و نداشتن گواهینامه رانندگی به دردسر افتاده بود بار دیگر مشکل‌تراشی کرده است.

مهاجم 25 ساله تیم فوتبال آرسنال روز دوشنبه در زمین تمرین آرسنال از سوی پلیس بازداشت شد. وی متهم است که به واحد آپارتمانی خود آسیب رسانده است. تصاویر مداربسته نشان می‌دهد که وی درِ سالن ورزشی آپارتمان را محکم به پنجره کوبیده که این امر منجر به شکسته شدن شیشه شده است. البته پلیس اعلام کرده نیاز به حضور وی در دادگاه نیست.

در بیانیه‌ای که پلیس هرتفورشایر منتشر کرده، آمده است: به این بازیکن اخطار جدی داده شده با این حال وی در بازداشت نخواهد ماند. وی در ارتباط با تخلفی که در ساعت یک بامداد روز 24 نوامبر مرتکب شده، بازداشت شده است.

بر پایه گزارش گاردین، بنتنر از طریق اینستاگرام مراتب عذرخواهی خود از همسایگانش را اعلام کرده است. وی گفت: قصد آسیب رساندن به هیچ چیزی در ساختمان را نداشتم. در حال حاضر همه چیز تمام شده و من تمرکز خودم را بر روی بازی سه شنبه شب با مارسی گذاشته‌ام.