همایش بزرگ بسیجیان شهرستان گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش بزرگ باحضور مدیران و روسای ادارات شهرستان و مدیرعامل شرکت نفت وگاز گچساران و با سخنرانی یکی از فرماندهان عالی دفاع مقدس درمحل مجموعه ورزشی پدخندق این شهر برگزار شد.

جانشین فرمانده لشکر المهدی(عج) در دوران دفاع مقدس در این همایش گفت: اگر مقاومت سال های گذشته ملت ایران نبود امروز مذاکرات ایران با شش کشور نتیجه ای در پی نداشت.

سردارسرتیپ پاسدار لطف الله یدالهی افزود: طرح شعار ایران هراسی در میان کشورهای جهان طی سال های اخیر در جهت ایجاد بازار برای فروش تسلیحات بوده است.

یدالهی با بیان اینکه وجود اسلام ناب محمدی در جمهوری اسلامی ایران مردم را در برابر سختی ها و تحریم ها مقاوم کرده است تصریح کرد: امروز تکفیری ها با جنایت های خود اسلام آمریکایی را در بعضی کشورهای اسلامی ترویج کرده اند.

وی ولایت پذیری و پشت سر رهبری حرکت کردن را وظیفه امروز هر ایرانی دانست و تاکید کرد: حضور بسیجیان در تجمعات این چنینی نشان دادن عشق و ارادت ملت به رهبر و ولی فقیه زمان است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران اسلامی بعد از ژاپن بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی است و به فرموده رهبری انقلاب اصلا در مکتب اسلامی ما سلاح هسته‌ای وجود ندارد و دشمنان با این تهدیدات توخالی به جایی نمی‌رسند.

یدالهی گفت: دشمن در سال 88 شیرینی حضور حماسی مردم را به تلخی تبدیل کرد به همین خاطر باید در صحنه باشیم.

وی همچنین بیان داشت: باید سخنان مقام معظم رهبری در خصوص سال حماسه سیاسی و اقتصادی که مبانی اعتقادی دارد، توسط علما و مسؤولان در زمینه‎های مختلف تبیین و روشنگری شود.