تجاری سازی 30 فروند هواپیمای سبک/ ایجاد ستاد هوانوردی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری در حاشیه چهارمین نمایشگاه توانمندی های هوایی و فضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات ستاد توسعه فناوری هوا فضا افزود: تلاش هایی از سوی این ستاد در حوزه هوا فضا شده است، ولی کافی نیست که به منظور توسعه این حوزه برنامه های زیادی تدوین شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از تاسیس ستاد دیگری در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: به منظور توسعه جدی صنعت هوایی کشور در کنار ستاد توسعه هوا فضا اقدام به ایجاد ستاد هوانوردی در معاونت علمی شده است.

وی با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در زمینه ایجاد اشتغال خاطر نشان کرد: با ایجاد زمینه های مناسب در بخش غیرنظامی صنایع هوایی می توانیم بازار کلانی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

ستاری با اشاره به حمایت های اعطا شده به شرکت های دانش بنیان یادآور شد: اعطای تسهیلات مالی بدون بهره از جمله این حمایت ها است ولی آنچه که برای این شرکت ها بسیار اهمیت دارد، ایجاد بازارهای کلان برای این شرکت ها است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به برخی پتانسیل های موجود در این صنعت یادآور شد: علی رغم تلاش هایی که در این زمینه شده است، ولی در حوزه هایی چون اویونیک و رادار هوایی هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه این فناوری ها می تواند در سایر حوزه ها مورد استفاده قرار گیرد، اظهار داشت: توربین ها و کمپرسورهایی که در حوزه صنعت نفت و گاز از آن استفاده می شود، با استفاده از فناوری های استفاده شده در صنعت هوایی و فضایی است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به درخواست های شرکت های دانش بنیان در حوزه هوا فضا یادآور شد: این شرکت ها درخواست طراحی هواپیماهای 10 تا 19 نفره را دارند که در حال حاضر نیز چند سری از این هواپیماهای کوچک در حال ساخت است.

ستاری از تجاری سازی 30 فروند از این هواپیماها خبر داد و یادآور شد: این هواپیماهای کوچک موفق به دریافت تاییدیه های بین‌المللی شدند و باید با تقویت این صنعت از طریق ایجاد بازارهای لازم تجاری سازی را در حوزه‌های هلی‌کوپترسازی نیز تسری دهیم.

وی همچنین تصریح کرد: ساخت هواپیماهای سبک در کشور نیز فراهم شده است.