"ما همه خوبيم" بيژن ميرباقري يوزپلنگ نقره ايلوكارنو را برد



بيژن ميرباقري با يوزپلنگ نقره اي

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، در مراسم اختتاميه جشنواره لوكارنو 2005 كه شب گذشته در اين شهر جنوبي سوييس برگزار شد، "ما همه خوبيم" به عنوان نخستين تجربه كارگرداني ميرباقري توانست يكي از سه يوزپلنگ طلايي شب پاياني را به عنوان بهترين فيلم اول يا دوم به همراه جايزه نقدي 30 هزار فرانك سوييس از آن خود كند. ضمن اينكه فدراسيون بين المللي جوامع سينمايي هم از فيلم ميرباقري تقدير كرد. "برادركشي" به كارگرداني ييلماز ارسلان، فيلمساز ترك مقيم آلمان، و "سه درجه سردتر" به كارگرداني فلورين هافميستر از آلمان ديگر برندگان جايزه يوزپلنگ نقره اي و 30 هزار فرانك سوييس بودند.





رودريگو گارسيا با يوزپلنگ طلايي

جايزه اصلي يا همان يوزپلنگ طلايي بهترين فيلم لوكارنو 58 به همراه جايزه نقدي 90 هزار فرانكي هم به فيلم "نه زندگي" به كارگرداني رودريگو گارسيا از ايالات متحده تعلق گرفت. فيلم برشي 12 دقيقه اي از لحظات خاص زندگي متفاوت نه زن را به صورت جداگانه اما در فضايي مشترك روايت مي كند. جايزه بهترين بازيگر زن امسال هم مشتركاً به همه بازيگران زن "نه زندگي" رسيد كه ستارگان سرشناسي چون رابين رايت پن، گلن كلوز، هالي هانتر و سيسي اسپيسك در ميان آنها به چشم مي خورند. جايزه ويژه هيأت داوران جشنواره امسال به فيلم ژاپني/فرانسوي "يك زوج كامل" به كارگرداني نوبوهيرو سووا اهدا شد. در بخش بهترين بازيگر جشنواره، پاتريك درولت توانست جايزه اين بخش را براي بازي در فيلم "عبادت نه روزه" به كارگرداني برنارد ادموند كانادايي به خود اختصاص دهد. امسال در بخش مسابقه 18 فيلم براي بدست آوردن جايزه اصلي با هم رقابت كردند و نيكي كريمي، بازيگر قديمي و فيلمساز تازه كار ايراني، هم يكي از اعضاي هيأت داوران بود.

