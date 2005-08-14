  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۴۷

در شب پاياني لوكارنو 58

"ما همه خوبيم" بيژن ميرباقري يوزپلنگ نقره ايلوكارنو را برد

"ما همه خوبيم" بيژن ميرباقري يوزپلنگ نقره ايلوكارنو را برد

فيلم سينمايي "ما همه خوبيم" به كارگرداني بيژن ميرباقري در پنجاه و هشتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم لوكارنو، سينماي ايران را صاحب يك يوزپلنگ نقره اي از اين رويداد معتبر جهاني كرد.

Photo
بيژن ميرباقري با يوزپلنگ نقره اي

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، در مراسم اختتاميه جشنواره لوكارنو 2005 كه شب گذشته در اين شهر جنوبي سوييس برگزار شد، "ما همه خوبيم" به عنوان نخستين تجربه كارگرداني ميرباقري توانست يكي از سه يوزپلنگ طلايي شب پاياني را به عنوان بهترين فيلم اول يا دوم به همراه جايزه نقدي 30 هزار فرانك سوييس از آن خود كند. ضمن اينكه فدراسيون بين المللي جوامع سينمايي هم از فيلم ميرباقري تقدير كرد. "برادركشي" به كارگرداني ييلماز ارسلان، فيلمساز ترك مقيم آلمان، و "سه درجه سردتر" به كارگرداني فلورين هافميستر از آلمان ديگر برندگان جايزه يوزپلنگ نقره اي و 30 هزار فرانك سوييس بودند.

Photo
رودريگو گارسيا با يوزپلنگ طلايي

جايزه اصلي يا همان يوزپلنگ طلايي بهترين فيلم لوكارنو 58 به همراه جايزه نقدي 90 هزار فرانكي هم به فيلم "نه زندگي" به كارگرداني رودريگو گارسيا از ايالات متحده تعلق گرفت. فيلم برشي 12 دقيقه اي از لحظات خاص زندگي متفاوت نه زن را به صورت جداگانه اما در فضايي مشترك روايت مي كند. جايزه بهترين بازيگر زن امسال هم مشتركاً به همه بازيگران زن "نه زندگي" رسيد كه ستارگان سرشناسي چون رابين رايت پن، گلن كلوز، هالي هانتر و سيسي اسپيسك در ميان آنها به چشم مي خورند. جايزه ويژه هيأت داوران جشنواره امسال به فيلم ژاپني/فرانسوي "يك زوج كامل" به كارگرداني نوبوهيرو سووا اهدا شد. در بخش بهترين بازيگر جشنواره، پاتريك درولت توانست جايزه اين بخش را براي بازي در فيلم "عبادت نه روزه" به كارگرداني برنارد ادموند كانادايي به خود اختصاص دهد. امسال در بخش مسابقه 18 فيلم براي بدست آوردن جايزه اصلي با هم رقابت كردند و نيكي كريمي، بازيگر قديمي و فيلمساز تازه كار ايراني، هم يكي از اعضاي هيأت داوران بود.

کد مطلب 218321

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها