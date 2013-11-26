به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب‌زاده در حاشیه نشست خبری چهارمین دوره از جشنواره فیلم عمار که روز سه شنبه 5 آذرماه با حضور وحید جلیلی دبیر شورای سیاست گذاری و حامد بامروت‌نژاد دبیر اجرایی این جشنواره در تالار عمار برگزار شد، به برگزاری جشنواره دیگری به جای "افق نو" که برپایی آن با مشکلاتی رو به رو شده است اشاره و بیان کرد: همایش "افول امپراطوری" با میزبانی دانشگاه تهران و انجمن مطالعات جهانی برگزار می‌شود و قرار است حدود 20 متفکر و نویسنده و فعال سیاسی از ایران با همراهی بسیاری از متفکران جهانی در آن حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون ما در مرحله مطرح کردن نام این مهمانان به وزارت خارجه هستیم و به محض اینکه مجوز داده شود باقی بخش ها و نام مهمانان این کنفرانس را بیان خواهیم کرد. قبل از اینکه ویزای این افراد را دریافت کنیم نمی توان نام آنها را بیان کرد.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار با اظهار امیدواری از مساعدت وزارت خارجه در برگزاری این همایش عنوان کرد: محوریت این همایش افول و سقوط ایالات متحده است و نویسنده هایی که در سراسر جهان و حتی خود آمریکا مخالف سیاست های آمریکایی هستند، به ارائه مقاله در جشنواره خواهند پرداخت. درواقع روح جشنواره "افق نو" در این کنفرانس به صورت علمی و آکادمیک اجرا می شود.

دبیر جشنواره "افق نو" در ادامه درباره جزییات این جشنواره توضیح داد: حدود 10 روز برای برگزاری این کنفرانس پیش‌بینی شده است که در تهران و سایر شهرها برگزار خواهد شد و مهمانان می توانند به شهرهای دیگر ایران هم سفر کرده و سخنرانی کنند. بعضی از این افراد در مراکز امنیت ملی آمریکا بوده اند و مواضع خود را در کتاب ها و مقالاتی عنوان کرده اند. مواضعی که مطرح کرده اند شرایط آمریکا را نشان می دهد و من فکر می کنم بر این اساس ایران خانه آنهاست و می توانند حرف های مهمی در این سطح داشته باشند.