ترویج و گسترش فرهنگ بسیجی وظیفه همه ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گردهمایی بزرگ بسیجیان قدس که در مصلی نماز جمعه این شهرستان با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: در اولین ماه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان انقلاب در قالب گروهک های مختلف فعالیت هایی علیه نظام آغاز کردند در پاسخ به این اتفاق ها رهبر کبیر انقلاب تدبیر کردندو بسیج مستضعفان را تشکیل دادند.

وی ادامه داد: در آن زمان اقصی نقاط کشور دچار بحران هایی بود که بسیجیان با فدا کردن جان و مال و هرآنچه در اختیار داشتند از وحدت و یکپارچگی کشور دفاع کردندبه طوری که کشور در آن برهه از زمان 17 هزار شهید تقدیم راه دین کرد.

این مسئول افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی نیز بسیجیان از هر قشر و سنی به صورت دواطلبانه در جبهه ها حضور یافتند و همواره حضور تاثیرگذاری داشتند، پس از پایان جنگ هم بسیج ماندگار شد و در هر حوزه های که کشور نیاز داشت با تفکر و فرهنگ خاص خود دخالت کردند و همواره یارو یاور کشور بودند.

مولایی عنوان کرد: فرهنگ بسیجی در هر حوزه ایی که وارد شده، موفق عمل کرده است، این فرهنگ حتی به کشورهای همسایه نظیر لبنان و سوریه نیز صادر شده و نتیجه آن جنگ 33 روزه لبنان در برابر رژیم صهیونیستیو مقاومت دو ساله مردم سوریه در برابر مخالفان است.

وی افزود: مذاکره ایران با شش ابر قدرت دنیا همچنین کشورهای اتحادیه اروپا نیز به پشتوانه قدرت ملی ایران که همان قدرت بسیج مردمی است صورت می گیرد زیرا دنیا از بسیجی که در دفاع از انقلاب همه هستی خود را فدا می کند ترس دارد، دشمن در هر حوزه ایی که قصد ضربه زدن به کشور را داشته است با مقاومت بسیج روبرو شده است.

فرمانده لشگر عملیاتی سپاه امام حسن(ع) استان البرز یادآور شد: فرهنگ و تفکر بسیجی فرهنگی ناب است که همگان باید در حفظ و صیانت از آن کوشا باشندو سعی در ترویج و گسترش آن داشته باشند.