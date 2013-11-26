ریزش آوار در مجتمع مسکونی در قم/ وقوع 10 حریق طی 72 ساعت گذشته

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 72 ساعت گذشته 26 عملیات آتش نشانی در قم انجام شد.
وی گفت: عملیاتهای انجام شده طی 72 ساعت گذشته شامل 10 مورد حریق، 10 مورد ایمن سازی و 6 مورد نجات میشود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: 10 حریق بوقوع پیوسته طی 72 ساعت گذشته شامل 2 حریق منزل، سه حریق خودرو، چهار حریق ضایعات و یک حریق کپسول گاز مایع میشود.
وی گفت: 10 ایمن سازی انجام شده طی 72 ساعت گذشته توسط نیروهای آتش نشانی شامل 6 مورد قطع آژیر، یک مورد صید گربه، یک مورد بازگشایی درب منزل، یک مورد واژگونی سواری وانت، یک مورد نشت بنزین و یک مورد ریزش آوار در خانههای شبکه بهداشت جنب بیمارستان شهید بهشتی میشود.
جعفری با اشاره به انجام 6 عملیات نجات طی 72 ساعت گذشته افزود: عملیات های نجات شامل 2 مورد انگشتربری، یک مورد گیر کردن در آسانسور، یک مورد محبوس شدن کودک، یک مورد انتقال مصدوم از ارتفاع، یک مورد نجات روباه از داخل استخر انتهای شهرک مهدیه میشود.
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