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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

جعفری به مهرخبر داد:

ریزش آوار در مجتمع مسکونی در قم/ وقوع 10 حریق طی 72 ساعت گذشته

ریزش آوار در مجتمع مسکونی در قم/ وقوع 10 حریق طی 72 ساعت گذشته

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از ریزش آوار در یک مجتمع مسکونی در شهر قم خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 72 ساعت گذشته 26 عملیات آتش نشانی در قم انجام شد.

وی گفت: عملیات‌های انجام شده طی 72 ساعت گذشته شامل 10 مورد حریق، 10 مورد ایمن سازی و 6 مورد نجات می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: 10 حریق بوقوع پیوسته طی 72 ساعت گذشته شامل 2 حریق منزل، سه حریق خودرو، چهار حریق ضایعات و یک حریق کپسول گاز مایع می‌شود.

وی گفت: 10 ایمن سازی انجام شده طی 72 ساعت گذشته توسط نیروهای آتش نشانی شامل 6 مورد قطع آژیر، یک مورد صید گربه، یک مورد بازگشایی درب منزل، یک مورد واژگونی سواری وانت، یک مورد نشت بنزین و یک مورد ریزش آوار در خانه‌های شبکه بهداشت جنب بیمارستان شهید بهشتی می‌شود.

جعفری با اشاره به انجام 6 عملیات نجات طی 72 ساعت گذشته افزود: عملیات های نجات شامل 2 مورد انگشتربری، یک مورد گیر کردن در آسانسور، یک مورد محبوس شدن کودک، یک مورد انتقال مصدوم از ارتفاع، یک مورد نجات روباه از داخل استخر انتهای شهرک مهدیه می‌شود.
 

کد مطلب 2183221

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